Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Dos pilotos estadounidenses murieron este domingo luego de que un jet ejecutivo se estrellara cerca del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, durante una maniobra de emergencia tras reportar problemas mecánicos.

La aeronave, un Gulfstream G200 con matrícula N318JF, había despegado desde La Romana con destino a Austin, Texas, cuando la tripulación notificó una pérdida de potencia en uno de sus motores y solicitó regresar de inmediato al aeropuerto.

Sin embargo, el intento de aterrizaje de emergencia terminó en tragedia.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, piloto y copiloto respectivamente, ambos ciudadanos estadounidenses y únicos ocupantes de la aeronave al momento del accidente.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó que el avión declaró emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

Según el reporte oficial, la aeronave perdió capacidad operativa durante el retorno y terminó precipitándose antes de completar el aterrizaje.

Gulfstream G200

El avión iba a recoger a Yadier Molina

El accidente adquirió repercusión internacional después de conocerse que el jet estaba programado para recoger al exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina, así como a familiares y amigos.

El propio Molina confirmó la información a través de sus redes sociales horas después del accidente.

«Mis condolencias a los pilotos y sus familias», escribió el legendario exjugador puertorriqueño en Instagram.

De acuerdo con su publicación, la aeronave había salido vacía hacia Texas para recogerlo antes de iniciar un viaje privado.

Una aeronave de lujo utilizada para vuelos chárter

El Gulfstream G200 es un avión ejecutivo de mediano y largo alcance fabricado por Israel Aircraft Industries y utilizado frecuentemente para vuelos corporativos y privados.

La aeronave accidentada pertenece a Aibonito Aviation, empresa con sede en Puerto Rico especializada en operaciones de aviación ejecutiva.

Este modelo puede transportar entre ocho y 18 pasajeros y es considerado uno de los jets corporativos más utilizados en la región.

Investigación en marcha para determinar las causas

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) abrió una investigación para determinar qué provocó la pérdida de potencia reportada por la tripulación.

Los especialistas analizarán las comunicaciones con la torre de control, los registros de mantenimiento, la información técnica de la aeronave y los restos recuperados en la zona del impacto.

Equipos de emergencia, bomberos, personal aeroportuario y autoridades dominicanas trabajaron durante horas en el lugar del siniestro.

República Dominicana revive el recuerdo de otras tragedias aéreas

El accidente recuerda otros episodios fatales ocurridos en el país caribeño en los últimos años.

En diciembre de 2021, un avión privado se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, causando la muerte de nueve personas, entre ellas el reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie.

Las autoridades dominicanas esperan ahora esclarecer qué provocó el accidente que cobró la vida de los dos pilotos y evitó por muy poco una tragedia de mayores dimensiones.