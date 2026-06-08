Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Las autoridades de Matanzas anunciaron nuevas medidas para enfrentar el creciente colapso del transporte público en la provincia. Los choferes de vehículos estatales que se nieguen a recoger pasajeros en los puntos habilitados podrían perder la Licencia Operativa del Transporte, documento indispensable para prestar servicio.

La advertencia fue realizada por Gerardo Collado, director municipal de Transporte de Matanzas, durante una visita al Paradero del Viaducto, uno de los principales puntos de recogida de pasajeros de la ciudad.

«Al chofer de medios estatales que no pare a recoger pasajeros se le retirará la Licencia Operativa del Transporte», afirmó el funcionario ante usuarios y trabajadores del sector.

La medida surge en medio de una profunda crisis de movilidad que afecta a miles de matanceros, obligados a esperar durante horas para poder trasladarse dentro de la provincia.

El Paradero del Viaducto constituye una de las pocas opciones de transporte asequibles para quienes necesitan viajar hacia zonas como Canímar, Buey Vaca o Peñas Altas.

Sin embargo, numerosos conductores estatales continúan evitando detenerse para recoger pasajeros.

Entre las justificaciones más frecuentes figuran recorridos cortos, supuestos problemas mecánicos, viajes a servicentros para buscar combustible o la utilización de los asientos traseros para transportar cajas y mercancías.

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Inspectores bajo presión para garantizar el servicio

La situación ha obligado a inspectores del transporte a permanecer durante horas en los puntos de recogida supervisando el cumplimiento de las regulaciones.

Funcionarios como Enrique Romero intentan persuadir a los choferes para que acepten pasajeros y reduzcan las extensas filas que se forman diariamente.

Pese a la existencia de alternativas privadas como los llamados riquimbilis o triciclos motorizados, los elevados costos impiden que gran parte de la población pueda utilizarlos de manera habitual.

El sistema de transporte sigue en caída libre

La crisis del transporte en Matanzas refleja el deterioro generalizado que enfrenta el sector en toda Cuba.

En febrero de 2026, las conexiones entre La Habana y Matanzas quedaron prácticamente paralizadas, con apenas una salida diaria de ómnibus y una frecuencia ferroviaria reducida al mínimo.

Datos oficiales indican que en septiembre de 2025 solamente 63 de los 129 ómnibus disponibles en la provincia estaban operativos, lo que representaba menos de la mitad del parque vehicular.

La situación también afecta al resto del país. A finales de 2025, la Empresa de Ómnibus Nacionales mantenía en funcionamiento apenas 219 vehículos de una flota total de 558.

Una medida que ya existía, pero ahora con castigos más severos

La obligación de que los vehículos estatales recojan pasajeros en puntos determinados no es nueva.

Desde marzo de 2022, las autoridades implementaron en Matanzas el denominado sistema de "transporte solidario", diseñado como una solución temporal ante la falta de transporte público.

Sin embargo, el incumplimiento reiterado de esta disposición ha llevado ahora a las autoridades a endurecer las sanciones y amenazar con retirar las licencias operativas a quienes no colaboren.

La crisis energética agrava el problema

El deterioro del transporte ocurre en paralelo a la grave crisis energética que atraviesa Cuba.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió en abril de 2026 que la falta de combustible y los prolongados apagones están provocando un impacto "sistémico y creciente" sobre la movilidad y los servicios esenciales en la isla.

Con escasez de combustible, flotas envejecidas y una infraestructura cada vez más deteriorada, el transporte se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para millones de cubanos.