Tormenta causo daños en todo Miami: inundaciones, vuelos detenidos, trombas y caídas de árboles

Hasta el momento, por suerte, no hay reportados daños fisicos, pero sí materiales.

Varios tornados sucedieron, entre ellos, uno al suroeste del condado Miam i -Dade y otro en los cayos. No se detalló la intensidad.

Las fuertes tormentas dejaron inundaciones en tramos de algunas carreteras.

En todo el sur de la península se registraron de dos a cinco pulgadas de lluvias.

Broward registró la mayor acumulación y varias ciudades rompieron récords de lluvias en un día, como Pompano Beach, Palm Beach, Naples y Fort Lauderdale.

De hecho, el aeropuerto internacional de esta última ciudad suspendió los vuelos el domingo por la noche, hasta las 7:00 pm y emitió una alerta de retrasos hasta las nueve, por parte de la Administración Federal de Aviación.

Por su parte, la ciudad de Lauderhill avisó a los residentes del trabajo que las autoridades estaban realizado para afrontar inundaciones en el área.

Además, asociadas a las fuertes tormentas, algunas viviendas sufrieron inundaciones y cortes de energía eléctrica.

El techo de un apartamento en Tamarac colapsó y quedó inhabitable y esto también afectó a tres unidades en los condominios colindantes ubicados en el área de la 57 court del noroeste.

Vinculado a este incidente, una persona quedó desplazada y fue atendida por la Cruz Roja.

Y los intensos vientos también llevaron a la caída de árboles. El más notable sucedió en una propiedad ubicada en la intersección de Taft Street y la Avenida 122 del noroeste en Pembroke Pines.

“Estuvo lloviendo la mayor parte del día y hacia la tarde, a eso de las cuatro, estaba muy tormentoso y brumoso, y de pronto, escuché un ruido muy fuerte y pensé que era tornado, pero puse la televisión y no decían que teníamos un tornado en nuestra calle. Yo me pasé todo el día dentro de casa y hasta que hoy salí y me encontré con esto. Esto nunca había pasado aquí antes”, contaba Hazel, vecina del área.

Ni la casa, ni los propietarios que estaban dentro sufrieron daños. Los vecinos que paseaban este lunes miraban incrédulos la estampa y recordaban lo vivido el domingo.

La propietaria de la casa nos habló fuera de cámara para contarnos que el árbol fue arrancado de raíz por los fuertes vientos, pero cayó muy suavemente al piso, y solo se levantó muy ligeramente un trozo de piso del driveway.

Ahora, los dueños de esta casa esperan mañana poder hablar con autoridades para que vengan a retirar el árbol caído.