Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Luis Raúl González-Pardo, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, fue trasladado a Miami para enfrentar cargos federales relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, uno de los episodios más trágicos en la historia del exilio cubano.

Su llegada al sur de Florida marca el inicio de una nueva etapa judicial en la que deberá comparecer ante una corte federal para responder por su presunta participación en una conspiración que culminó con la muerte de cuatro personas en aguas internacionales.

La acusación federal sostiene que González-Pardo formó parte de la operación militar cubana que terminó con el derribo de dos avionetas Cessna 337 pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.

Aunque los fiscales afirman que no fue quien disparó los misiles, aseguran que pilotó uno de los aviones de combate involucrados en la persecución de la aeronave liderada por José Basulto, fundador de la organización humanitaria.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato relacionados con las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

De fraude migratorio a un caso histórico de terrorismo internacional

La presencia de González-Pardo en Estados Unidos salió a la luz después de que fuera arrestado por fraude migratorio en noviembre de 2025.

Según las autoridades, ocultó durante décadas su historial como oficial de la Fuerza Aérea Cubana al solicitar beneficios migratorios tras ingresar al país mediante parole humanitario en abril de 2024.

Posteriormente se declaró culpable de fraude migratorio y de realizar declaraciones falsas ante autoridades federales, lo que permitió a los investigadores avanzar hacia la reapertura del caso Hermanos al Rescate.

La investigación que volvió a poner a Raúl Castro en la mira de la justicia

La acusación federal divulgada por el Departamento de Justicia también incluye al exgobernante cubano Raúl Castro y a otros cuatro exmilitares vinculados a la Fuerza Aérea y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Las autoridades estadounidenses consideran que los acusados participaron en una operación planificada para interceptar y destruir las aeronaves civiles que realizaban misiones humanitarias sobre el Estrecho de Florida.

La fiscal federal Yara Klukas aseguró recientemente que la detención de González-Pardo permitió reactivar una investigación que llevaba años sin avances significativos.

¿Podría convertirse en testigo contra el régimen cubano?

Expertos legales consideran que González-Pardo podría convertirse en una pieza clave para la fiscalía.

Su condición de único acusado bajo custodia estadounidense lo coloca en una posición estratégica dentro del proceso judicial, especialmente si decide colaborar con las autoridades a cambio de posibles beneficios procesales.

Sin embargo, analistas señalan que cualquier cooperación podría verse condicionada por el hecho de que familiares cercanos permanecen en Cuba.

Podría enfrentar cadena perpetua

Si es declarado culpable de los cargos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, González-Pardo podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el régimen cubano en tribunales estadounidenses y podría abrir nuevas investigaciones contra otros funcionarios vinculados a los hechos de 1996.