americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

Un deteriorado Díaz-Canel anuncia reformas económicas de emergencia en Cuba tras sanciones de EEUU

El gobernante cubano presentó un paquete de reformas para atraer inversión extranjera y capital de emigrados mientras Washington endurece las sanciones contra el régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz-Canel

La Habana mueve ficha en medio de la mayor presión de Washington en años

Miguel Díaz-Canel anunció este viernes un amplio paquete de reformas económicas destinado a flexibilizar sectores estratégicos de la economía cubana, captar inversión extranjera y atraer capital de los cubanos residentes en el exterior, en medio de la creciente presión ejercida por la administración de Donald Trump sobre el régimen.

El anuncio llega apenas días después de que venciera el plazo impuesto por Washington para que empresas extranjeras rompieran vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana, y tras una nueva ronda de sanciones que alcanzó al propio Díaz-Canel, a miembros de la familia Castro, a CUPET y a otras entidades estatales.

Embed

Díaz-Canel promete eliminar trabas para atraer inversionistas

Durante una entrevista concedida a medios oficiales, el mandatario aseguró que su gobierno trabaja en un conjunto de medidas destinadas a reducir obstáculos burocráticos y ofrecer mayores incentivos a quienes deseen invertir en la isla.

Entre las iniciativas anunciadas figura la posibilidad de que los municipios puedan gestionar inversiones extranjeras, administrar ingresos en divisas y desarrollar proyectos económicos con mayor autonomía.

Asimismo, las empresas estatales tendrían autorización para importar y exportar directamente, retener una parte de las divisas obtenidas y participar con mayor libertad en operaciones comerciales.

El régimen busca atraer dólares de la diáspora cubana

Uno de los puntos más relevantes del plan es la apertura a inversiones de cubanos residentes en el exterior, una medida que el gobierno considera esencial para captar recursos frescos en medio del deterioro económico.

La propuesta surge en un contexto marcado por la salida de cadenas hoteleras internacionales, la caída de la inversión extranjera y las crecientes dificultades para acceder a financiamiento internacional.

Las reformas llegan en plena crisis económica y energética

El anuncio ocurre mientras Cuba atraviesa una de las etapas más complejas de las últimas décadas.

La isla enfrenta una severa crisis energética, una fuerte caída del turismo internacional, escasez de combustible, inflación creciente y una reducción sostenida de la capacidad productiva.

A ello se suma el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, que han golpeado sectores estratégicos como el turismo, la energía y las operaciones comerciales vinculadas a empresas controladas por el aparato militar cubano.

¿Reforma económica o reacción ante la presión de EE.UU.?

Analistas consideran que las nuevas medidas reflejan la necesidad urgente del régimen de encontrar nuevas fuentes de financiamiento y evitar un deterioro aún mayor de la economía nacional.

Las reformas fueron anunciadas justo cuando Washington intensifica su estrategia de máxima presión contra La Habana, elevando los costos para empresas extranjeras que mantengan vínculos con entidades estatales cubanas sancionadas.

El mensaje de Díaz-Canel parece reconocer implícitamente la gravedad del momento. «Si no tenemos riqueza, es muy difícil poder avanzar», admitió el gobernante al presentar las nuevas propuestas.

Cuba intenta ganar oxígeno económico en un escenario cada vez más complejo

Mientras Estados Unidos aumenta las sanciones y el aislamiento financiero del régimen, La Habana apuesta por flexibilizar parcialmente su modelo económico para atraer inversión, generar divisas y sostener sectores clave como la agricultura, la energía y el turismo.

La gran incógnita ahora es si estas reformas serán suficientes para generar confianza entre potenciales inversionistas o si llegan demasiado tarde para revertir el profundo deterioro económico que enfrenta el país.

FUENTE: red

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
estados unidos sanciona a cupet y golpea el corazon energetico del regimen cubano
🚨URGENTE

Estados Unidos sanciona a CUPET y golpea el corazón energético del régimen cubano

ARCHIVO – Un hombre camina frente a una gasolinería donde se ha agotado el combustible, ubicada cerca de la embajada estadounidense, que se ve al fondo, en La Habana, Cuba, el 7 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

EEUU sanciona a empresa cubana de petróleo y gas en medio de crecientes tensiones

la cupula militar cubana cierra filas con diaz-canel en medio de la escalada de tensiones con eeuu

La cúpula militar cubana cierra filas con Díaz-Canel en medio de la escalada de tensiones con EEUU

regimen cubano estalla contra marco rubio tras sanciones a cupet y denuncia un castigo colectivo

Régimen cubano estalla contra Marco Rubio tras sanciones a CUPET y denuncia un "castigo colectivo"

Destacados del día

Un deteriorado Díaz-Canel anuncia reformas económicas de emergencia en Cuba tras sanciones de EEUU

Un deteriorado Díaz-Canel anuncia reformas económicas de emergencia en Cuba tras sanciones de EEUU

Miami-Dade revoca licencia a Vanguard Energy tras acuerdo con CUPET y nuevas sanciones de EEUU

Miami-Dade revoca licencia a Vanguard Energy tras acuerdo con CUPET y nuevas sanciones de EEUU

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Régimen cubano estalla contra Marco Rubio tras sanciones a CUPET y denuncia un castigo colectivo

Régimen cubano estalla contra Marco Rubio tras sanciones a CUPET y denuncia un "castigo colectivo"

La cúpula militar cubana cierra filas con Díaz-Canel en medio de la escalada de tensiones con EEUU

La cúpula militar cubana cierra filas con Díaz-Canel en medio de la escalada de tensiones con EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter