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Larin salva a Canadá en empate 1-1 con Bosnia-Herzegovina. Primer punto canadiense en mundiales

TORONTO (AP) — Cyle Larin saltó de la banca y anotó con la primera pelota que tocó para que el coanfitrión Canadá consiguiera el viernes su primer punto en su tercera participación en la Copa del Mundo, rescatando el viernes un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina.

Cyle Larin (9) celebra tras marcar el gol de Canadá para el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. ( (AP Foto/Sam Balkansky)
Cyle Larin (9) celebra tras marcar el gol de Canadá para el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. ( (AP Foto/Sam Balkansky) AP

Canadá jugó a la sombra de la icónica Torre CN de Toronto y ante un mar de aficionados vestidos de rojo que coreaban “¡Ca-na-da!”, entre ellos el actor Ryan Reynolds.

A los 78 minutos, apenas dos después de ingresar al partido, Larin recibió de espaldas el pase de Promise David, se volteó para sacudirse la marca de un defensor y definió con un derechazo.

El gol fue apenas el segundo de Canadá en su trayectoria en los mundiales. Perdieron sus tres partidos en el Mundial de 1986 en México y lo mismo ocurrió en sus tres encuentros hace cuatro años en Qatar.

Jovo Lukic, quien entró como reemplazo por lesión, marcó de cabeza tras un tiro de esquina a los 21 minutos para adelantar a los bosnios, que se clasificaron su segundo Mundial después de no lograr sortear la fase de grupos en 2014.

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FUENTE: AP

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