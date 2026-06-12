Larin salva a Canadá en empate 1-1 con Bosnia-Herzegovina. Primer punto canadiense en mundiales

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Cyle Larin (9) celebra tras marcar el gol de Canadá para el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. ( (AP Foto/Sam Balkansky) AP

Canadá jugó a la sombra de la icónica Torre CN de Toronto y ante un mar de aficionados vestidos de rojo que coreaban “¡Ca-na-da!”, entre ellos el actor Ryan Reynolds.

A los 78 minutos, apenas dos después de ingresar al partido, Larin recibió de espaldas el pase de Promise David, se volteó para sacudirse la marca de un defensor y definió con un derechazo.

El gol fue apenas el segundo de Canadá en su trayectoria en los mundiales. Perdieron sus tres partidos en el Mundial de 1986 en México y lo mismo ocurrió en sus tres encuentros hace cuatro años en Qatar.

Jovo Lukic, quien entró como reemplazo por lesión, marcó de cabeza tras un tiro de esquina a los 21 minutos para adelantar a los bosnios, que se clasificaron su segundo Mundial después de no lograr sortear la fase de grupos en 2014.

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FUENTE: AP