🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

La historia de Roberto García Cabrejas, conocido en redes sociales como "El Invicto", ha vuelto a generar controversia dentro del exilio cubano tras revelarse documentos que muestran cómo obtuvo refugio político en Estados Unidos alegando persecución por parte de la Seguridad del Estado cubana, para posteriormente convertirse en uno de los defensores más visibles del régimen de La Habana desde territorio estadounidense.

Embed - DE REFUGIADO EN USA A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la HISTORIA de Roberto García Cabrejas

Según documentos y testimonios divulgados por Martí Noticias, García Cabrejas afirmó en 2003 ante funcionarios estadounidenses que sufría amenazas, vigilancia, arrestos y hostigamiento político en Cuba, situación que ponía en riesgo su vida y la de su familia.

Gracias a ese expediente logró establecerse en Estados Unidos en 2005 bajo la condición de refugiado político.

Con el paso de los años, García Cabrejas comenzó a difundir mensajes radicalmente distintos a los argumentos utilizados para obtener protección internacional.

En varias publicaciones y transmisiones en redes sociales aseguró que muchos cubanos que emigraron mediante programas de refugio no eran realmente perseguidos y que la mayoría había abandonado la isla por razones económicas.

"Ninguno de nosotros salimos porque se nos perseguía", afirmó en una de sus intervenciones públicas, una declaración que contrasta directamente con los argumentos presentados durante su solicitud migratoria.

Polémicas declaraciones sobre Marco Rubio y Hermanos al Rescate

La controversia aumentó cuando García Cabrejas comenzó a lanzar ataques verbales contra líderes del exilio cubano y políticos estadounidenses.

En algunos videos difundidos en redes sociales llegó a justificar el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996 y realizó comentarios donde sugirió violentamente disparar contra el secretario de Estado Marco Rubio.

Sus declaraciones provocaron fuertes críticas dentro de la comunidad cubanoamericana y reavivaron cuestionamientos sobre la legitimidad de su condición migratoria.

De opositor en Cuba a activista pro régimen en Estados Unidos

Los documentos revisados por Martí Noticias indican que García Cabrejas presentó fotografías, testimonios y referencias de opositores cubanos para respaldar su solicitud de refugio.

Entre quienes avalaron su caso figuraban periodistas independientes y activistas que posteriormente se convertirían en blancos de sus críticas.

Algunos de esos antiguos colaboradores aseguran que el cambio de postura política ocurrió poco después de su llegada a Estados Unidos.

Ex compañeros piden revisar su caso migratorio

El periodista Rolando Cartaya, una de las personas que conoció de cerca el proceso, afirmó que la transformación ideológica de García Cabrejas resultó sorprendente.

Según Cartaya, el activista dejó de colaborar con medios vinculados a la oposición cubana poco después de llegar a Estados Unidos y comenzó a respaldar públicamente narrativas favorables al régimen.

Diversas voces del exilio han solicitado que las autoridades migratorias revisen el caso para determinar si existieron inconsistencias o declaraciones falsas durante el proceso de refugio.

Sus vínculos con campañas de propaganda oficialista

Investigaciones independientes también han documentado la participación de García Cabrejas en actividades y manifestaciones favorables al gobierno cubano dentro de Estados Unidos.

Asimismo, ha sido relacionado con campañas digitales y espacios de comunicación identificados por analistas como plataformas cercanas a la narrativa oficial de La Habana.

Su presencia en actos políticos, viajes frecuentes a Cuba y promoción de instalaciones vinculadas al conglomerado militar GAESA han incrementado las críticas de sectores opositores.

¿Puede Estados Unidos revisar un refugio concedido hace dos décadas?

Expertos en inmigración consultados sobre el caso señalan que revocar un beneficio migratorio otorgado hace más de veinte años resulta complejo, aunque no imposible.

Según el abogado Wilfredo Allen, si se demostrara que una persona obtuvo protección migratoria mediante información falsa o engañosa, las autoridades podrían abrir una revisión administrativa o judicial.

No obstante, cada caso depende de la existencia de pruebas concretas y de los mecanismos legales disponibles.

Una historia que reabre el debate sobre el sistema de refugio político

El caso de Roberto García Cabrejas ha reavivado el debate sobre los procesos de refugio político otorgados a ciudadanos cubanos durante décadas.

Mientras algunos consideran que sus declaraciones posteriores contradicen completamente el relato que presentó para obtener protección en Estados Unidos, otros sostienen que corresponde a las autoridades determinar si existió o no fraude migratorio.

Hasta el cierre de esta edición, García Cabrejas no había respondido públicamente a las solicitudes de comentarios relacionadas con la documentación y testimonios divulgados sobre su caso.