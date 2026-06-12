Se descarrila tren de carga en Artemisa y vuelve a encender las alarmas sobre el deterioro ferroviario en Cuba

Un tren de carga que cubría la ruta entre la terminal ferroviaria de Angosta, en Mariel, y la provincia de Camagüey se descarriló la mañana de este viernes en el municipio de Guanajay, Artemisa, provocando afectaciones en una de las principales vías logísticas del occidente cubano.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 a.m. en un tramo de vía férrea cercano a la estación de Guanajay, según reportes preliminares divulgados por medios locales.

Las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni lesionados, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños provocados por el siniestro.

A las 7:20 de esta mañana se descarriló un tren de carga proveniente de Angosta con destino a Camagüey. El accidente se produjo en un tramo de vía férrea de Guanajay. Se evalúan las afectaciones del siniestro y no se reporta ningún daño humano @yarima_cordova pic.twitter.com/QHQ0GPDrNC

Las imágenes difundidas tras el accidente muestran varios vagones tipo plataforma volcados o inclinados fuera de los rieles.

El convoy transportaba contenedores de carga procedentes de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, incluyendo unidades vinculadas a operaciones de transporte internacional.

Especialistas inspeccionan actualmente tanto la locomotora como la estructura ferroviaria para determinar las causas del descarrilamiento y el tiempo necesario para restablecer completamente la circulación.

La línea conecta el puerto de Mariel con el resto del país

La ruta afectada forma parte de un corredor logístico clave para la economía cubana.

La línea ferroviaria une la terminal intermodal de Angosta, ubicada dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, con La Habana y el resto de la red ferroviaria nacional.

A través de esta infraestructura se moviliza una parte significativa de la carga comercial que entra y sale del principal puerto de contenedores del país.

Cualquier interrupción en esta conexión puede generar retrasos en la distribución de mercancías hacia varias provincias del territorio nacional.

Crece la preocupación por los frecuentes descarrilamientos en Cuba

El incidente ocurre apenas días después de otro accidente ferroviario que involucró al tren nacional de pasajeros Santiago de Cuba-La Habana, descarrilado a inicios de junio en la provincia de Las Tunas.

Aunque en ambos casos no se reportaron víctimas, los hechos han vuelto a poner en el centro del debate el estado de la infraestructura ferroviaria cubana.

Durante los últimos años se han registrado múltiples descarrilamientos en distintas regiones del país, tanto en trenes de carga como de pasajeros.

Infraestructura envejecida y falta de mantenimiento

Expertos y trabajadores del sector han señalado reiteradamente el deterioro de las vías férreas, la antigüedad del material rodante y las limitaciones de recursos para realizar mantenimientos integrales.

Las dificultades económicas que enfrenta Cuba han impactado directamente la capacidad de inversión en transporte e infraestructura, generando problemas acumulados en buena parte de la red ferroviaria nacional.

En 2025 se reportaron varios descarrilamientos en provincias como Camagüey, Matanzas, Villa Clara y Las Tunas, algunos de ellos con lesionados y daños materiales significativos.

Autoridades investigan las causas del accidente

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué provocó la salida de los vagones de la vía en Guanajay.

Equipos técnicos continúan trabajando en la zona para evaluar las afectaciones y definir las acciones necesarias para restablecer la normalidad en uno de los corredores ferroviarios más importantes para el transporte de mercancías en Cuba.

El nuevo incidente se suma a una creciente lista de accidentes que reflejan los desafíos que enfrenta el sistema ferroviario cubano en medio de la crisis económica y las limitaciones operativas que afectan al país.