Revelan el momento en que anciano millonario de origen cubano amarra su barco tras golpear fatalmente a jovencita de 15 años en Key Biscayne

Lauren Krasnoff, abogada del empresario, expresó que el video debería ayudar a desmentir algunos de los "terribles y falsos rumores que circulan sobre" su cliente. "Como muestra el video, Bill estaba solo. No estaba bebiendo y no tenía ni idea de que podría haber golpeado a alguien. Estacionó el barco en su casa, estaba tranquilo, no limpió el barco y no intentó esconder nada", recalcó Krasnoff.