Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

El exgobernante cubano Raúl Castro reapareció este viernes en un acto oficial celebrado en el Teatro Karl Marx de La Habana, apenas dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara formalmente por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Las imágenes difundidas por la prensa oficial mostraron a Castro acompañado por su nieto, el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, además de la cúpula política y militar del régimen cubano.

La ceremonia estuvo dedicada al aniversario 95 de Raúl Castro y a los 65 años de la fundación del Ministerio del Interior (MININT).

Durante el acto, Miguel Díaz-Canel dedicó buena parte de su discurso a defender al exlíder cubano frente a las acusaciones presentadas por Washington.

“Ni campañas enemigas ni falsas acusaciones demeritan su larga hoja de servicios a la patria”, afirmó el gobernante.

Díaz-Canel insistió en que Raúl Castro sigue siendo una figura central para el régimen y aseguró que “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca”, en una clara respuesta a la ofensiva política y judicial impulsada por la administración de Donald Trump.

raul Castro

La acusación de EE.UU. marca un hecho histórico

La reaparición ocurre después de que fiscales federales estadounidenses presentaran cargos contra Raúl Castro relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

La acusación incluye cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves, en relación con la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Se trata de una de las acciones judiciales más importantes emprendidas por Estados Unidos contra una figura histórica de la cúpula cubana.

“El Cangrejo” vuelve a aparecer en escena

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, considerado una de las figuras emergentes con mayor influencia dentro del aparato de seguridad del régimen.

Su presencia se produce en medio de crecientes especulaciones sobre su papel en contactos informales entre La Habana y Washington y apenas horas después de que Estados Unidos ampliara sanciones contra miembros de la familia Castro.

El MININT se moviliza en un acto de fuerza política

El Teatro Karl Marx estuvo repleto de oficiales, agentes del Ministerio del Interior y altos mandos militares.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los órganos de inteligencia y seguridad del Estado, mientras el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, leyó un mensaje enviado por Raúl Castro a los integrantes del MININT.

La actividad fue presentada por la prensa oficial como una demostración de unidad frente a las presiones externas.

Sanciones, acusaciones y tensión creciente con Washington

La reaparición de Raúl Castro se produce en una semana especialmente compleja para el régimen cubano.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro y varias instituciones vinculadas al aparato político y militar de la isla.

Mientras Washington incrementa la presión económica y diplomática, La Habana intenta proyectar una imagen de cohesión interna en medio de una profunda crisis económica, energética y social.

La aparición conjunta de Raúl Castro y su nieto “El Cangrejo” envía un mensaje político claro: la cúpula gobernante busca mostrar continuidad y control en uno de los momentos más delicados de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en las últimas décadas.