MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Una investigación exclusiva del periodista Mario J Penton reveló que la suegra de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad cubano, reside en el sur de Florida y viaja regularmente a Cuba, un dato que vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos de familiares de la élite gobernante cubana con Estados Unidos.

La información fue divulgada por Martí Noticias y apunta a Ana Adis Cardero Pacheco, madre de Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín.

Según la investigación, Cardero Pacheco llegó inicialmente a Estados Unidos con una visa de turismo obtenida en México y realizó múltiples viajes entre Cuba, México y territorio estadounidense durante varios años.

Posteriormente habría permanecido en Estados Unidos y obtenido la residencia permanente en 2023 mediante la Ley de Ajuste Cubano.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, continúa viajando frecuentemente a la isla.

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La cuñada de Alejandro Castro también vive en Florida

La investigación señala además que Meurys Yisell Rueda Cardero, hermana de la esposa de Castro Espín, reside igualmente en el sur de Florida y posee ciudadanía estadounidense.

Documentos consultados indican además que aparece vinculada a una empresa registrada en el estado de Florida.

La información añade un nuevo elemento al debate sobre la presencia de familiares de altos dirigentes cubanos viviendo o desarrollando actividades en Estados Unidos.

El dato surge en medio de nuevas sanciones de Washington

La revelación coincide con la más reciente ronda de sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump contra familiares y personas vinculadas al núcleo de poder cubano.

Entre los sancionados figura precisamente Alejandro Castro Espín, considerado durante años uno de los principales estrategas de seguridad e inteligencia del régimen.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre figuras cercanas a la familia Castro y a la estructura política y militar del país.

Una familia históricamente ligada al poder cubano

La investigación también repasa los vínculos históricos de la familia Rueda Cardero con el aparato político y militar cubano.

El fallecido coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, esposo de Ana Adis Cardero Pacheco, fue considerado durante décadas una figura de confianza dentro de las estructuras militares y políticas de la revolución cubana.

Además, varios miembros de la familia aparecen vinculados a documentos y cartas públicas de apoyo a gobiernos aliados de La Habana, incluyendo mensajes dirigidos a Hugo Chávez y otras figuras de la izquierda latinoamericana.

La contradicción que vuelve a generar debate

El caso reabre una discusión recurrente sobre la presencia de familiares de altos dirigentes cubanos en Estados Unidos.

Durante décadas, numerosos representantes del régimen han mantenido un discurso de confrontación política hacia Washington, mientras familiares cercanos han establecido residencia, negocios o vínculos personales en territorio estadounidense.

Alejandro Castro Espín ha sido una de las voces más visibles dentro del aparato de seguridad cubano y ha defendido públicamente posiciones críticas hacia la política exterior de Estados Unidos.

La revelación sobre la residencia de familiares directos en Florida vuelve a alimentar el debate sobre las contradicciones dentro de los círculos de poder de la isla.