Key Biscayne quiere suspender de manera permanente el uso de bicicletas y patinetas eléctricas

Quienes fueron testigos del accidente comprenden el enfado y la medida tomada por las autoridades, pero piden flexibilización.

“Yo estaba aquí cuando sucedió el accidente y los siento mucho. Pero también trabajo aquí en una cafetería y utilizaba mi patinete eléctrico para llegar y ahora me ha dificultado esta ordenanza mis desplazamientos. Me parece bien que pongan limites, pero no prohíban”, indicó Julián, un trabajador del área.

“Hay lugar para todo y para todos, y la gente debería tener la libertad de poder usarlas, creo que prohibir permanentemente este tipo de transporte es muy exagerado. A mi parecer, deberían poner ciertas normas, por ejemplo, prohibir el uso a menores de edad, obligar a que se saquen un carnet especial”, dijo Maykel, residente del área.

Cabe destacar que la carretera principal de la ciudad de Key Biscayne, Crandon Boulevard, está bajo jurisdicción del condado Miami-Dade.

Pero recientemente, en una concesión de autoridad sin precedentes, el condado cedió a Key Biscayne la posibilidad de elaborar reglas sobre esa calle, que luego deberán ser aprobadas por el condado.

La ciudad de Key Biscayne votó también por unanimidad para prohibir bicicletas eléctricas y scooters motorizadas en esa carretera.

La segunda vuelta sobre esta decisión se llevará a cabo el 11 de junio.

Varios medios locales de Key Biscayne señalaron que el administrador de la ciudad, Steve Williamson, está recomendando restricciones que expirarían el próximo año, con la esperanza de que la ley estatal brinde en un futuro próximo, distintas opciones regulatorias más matizadas.