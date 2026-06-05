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El Cangrejo

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y "El Cangrejo" en La Habana

Vic Mellor reveló fotografías y detalles de sus encuentros privados con el nieto de Raúl Castro en medio de tensiones entre Cuba y EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El cangrejo

Salen a la luz imágenes de encuentros entre un candidato republicano y el nieto de Raúl Castro

Nuevas imágenes divulgadas por medios estadounidenses revelaron reuniones privadas celebradas en La Habana entre el empresario y candidato republicano al Congreso de Estados Unidos, Vic Mellor, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del exgobernante cubano Raúl Castro y una de las figuras más influyentes dentro del círculo de poder de la isla.

Las fotografías fueron obtenidas por Telemundo 51 y muestran a ambos compartiendo conversaciones en un ambiente informal durante dos cenas celebradas en la capital cubana.

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Cuatro horas de conversaciones sobre el futuro de Cuba

Durante una entrevista exclusiva, Mellor confirmó que sostuvo dos encuentros con Rodríguez Castro que se extendieron por más de cuatro horas en total.

“No fue algo formal. Fueron dos cenas que duraron aproximadamente cuatro horas y media”, explicó el aspirante republicano.

Según relató, fue invitado por empresarios cubanos y las conversaciones estuvieron centradas en el futuro económico de Cuba, posibles reformas y escenarios de apertura.

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Mellor asegura que “El Cangrejo” quiere modernizar Cuba

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la valoración que Mellor hizo sobre el nieto de Raúl Castro.

“Él quiere absolutamente actualizar y llevar a Cuba al siglo XXI tanto en lo empresarial como en lo político”, afirmó.

El candidato también aseguró que Rodríguez Castro estaría dispuesto a mantener conversaciones con el presidente Donald Trump y que se mostró abierto a explorar posibles cambios económicos en la isla.

Un viaje en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana

Las revelaciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

La administración Trump ha intensificado en las últimas semanas las sanciones contra dirigentes cubanos, familiares de la cúpula gobernante, empresas estatales y estructuras vinculadas al conglomerado militar GAESA.

Paralelamente, han trascendido contactos informales entre funcionarios estadounidenses y sectores del poder cubano para explorar escenarios futuros en la isla.

“El Cangrejo”, una figura cada vez más visible

Aunque Raúl Guillermo Rodríguez Castro no ocupa cargos públicos de gran exposición mediática, analistas lo consideran una figura de creciente influencia dentro del sistema político cubano.

Su nombre ha aparecido recientemente vinculado a reuniones con representantes estadounidenses y conversaciones informales relacionadas con una eventual transición política y económica.

La relevancia de su papel ha aumentado en medio de la crisis económica más profunda que enfrenta Cuba en décadas.

Expertos dudan de una apertura real

Las declaraciones de Mellor fueron recibidas con cautela por algunos especialistas.

El académico Sebastián Arcos, investigador del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, señaló que numerosos empresarios y políticos estadounidenses han intentado durante décadas convencer al régimen cubano de impulsar reformas económicas.

“Todos han fracasado por la misma razón: el régimen quiere mantener el control absoluto de la economía y de la política”, afirmó.

Nuevas reuniones podrían producirse en los próximos días

Mellor reveló que recibió una invitación para regresar a Cuba y continuar las conversaciones.

La posibilidad de nuevos encuentros se produce mientras Washington incrementa la presión sobre La Habana y mientras sectores dentro y fuera de la isla especulan sobre posibles cambios dentro de la estructura de poder cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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