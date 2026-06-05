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MININT

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Altos mandos del MININT fueron vistos llegando al teatro Karl Marx mientras crece la presión de EEUU sobre el régimen cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Karl Marx

La cúpula del MININT se reúne en La Habana en medio de sanciones de EEUU y creciente tensión política

Una inusual movilización de altos oficiales y dirigentes del Ministerio del Interior (MININT) fue reportada este jueves en La Habana, donde decenas de vehículos oficiales y mandos militares llegaron al teatro Karl Marx para participar en una actividad que, aunque no ha sido anunciada oficialmente, coincide con fechas clave para los aparatos de inteligencia y seguridad del régimen cubano.

Las imágenes fueron divulgadas por el periodista de CNN en Cuba, Patrick Oppmann, quien mostró la llegada masiva de oficiales uniformados y miembros de la estructura de mando del MININT al emblemático recinto ubicado en Miramar.

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El acto coincide con aniversarios de la Inteligencia y el Ministerio del Interior

La concentración ocurre en una fecha simbólica para los órganos de seguridad del Estado cubano.

Este 5 de junio se celebra el aniversario de la Dirección de Inteligencia (DI), históricamente conocida como Dirección General de Inteligencia (DGI), mientras que el 6 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la creación del Ministerio del Interior.

Aunque las autoridades no han divulgado detalles sobre el encuentro, diversas fuentes consideran que se trataría de una ceremonia interna o acto político-militar de alto nivel relacionado con ambas efemérides.

Vecinos denunciaron una inusual movilización en Miramar

La actividad había generado rumores durante varios días entre residentes de la zona.

Vecinos consultados reportaron una intensa movilización de recursos estatales en los alrededores del Karl Marx, incluyendo brigadas de mantenimiento, camiones, grúas y personal de apoyo.

Según los testimonios, fueron pintados contenes y señalizaciones, sustituidas luminarias, recogidos desechos acumulados y ejecutadas labores de jardinería para acondicionar el área.

"Todo estaba lleno de militares, camiones y brigadas trabajando. Nos dijeron que se preparaba una actividad importante", relató un residente del municipio Playa.

La reunión ocurre en un momento especialmente delicado para el régimen

La concentración de la cúpula del MININT coincide con una etapa de fuerte presión internacional sobre La Habana.

Durante las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha ampliado las sanciones contra dirigentes, militares y entidades vinculadas al aparato de poder cubano, incluyendo organismos de seguridad, empresas estatales y miembros de la élite gobernante.

A ello se suman las crecientes dificultades económicas, los apagones prolongados, las protestas registradas en varias zonas del país y las especulaciones sobre posibles escenarios de transición política en la isla.

El MININT, pieza clave en la estructura de control del régimen

El Ministerio del Interior es considerado uno de los pilares fundamentales del sistema político cubano.

Bajo su estructura operan los órganos de inteligencia, contrainteligencia, seguridad del Estado, control migratorio y fuerzas encargadas del orden interno.

La presencia simultánea de numerosos altos mandos en La Habana ha despertado interés entre observadores políticos debido al complejo escenario que enfrenta actualmente el régimen cubano tanto en el ámbito interno como internacional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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