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Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

El gobernante cubano abrió la puerta a que emigrados administren hoteles en la isla en medio del éxodo de cadenas afectadas por sanciones de EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Díaz-Canel busca inversionistas entre la diáspora tras la salida masiva de hoteleras de Cuba

El régimen apuesta por los emigrados para llenar el vacío dejado por Meliá, Iberostar y Blue Diamond

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Miguel Díaz-Canel lanzó un inesperado llamado a los cubanos residentes en el exterior para que inviertan y administren hoteles en la isla, en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector turístico y tras la salida de importantes cadenas internacionales afectadas por las sanciones de Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida al diario español elDiario.es, el gobernante cubano reconoció que parte de la infraestructura hotelera del país deberá operar bajo nuevos modelos de gestión ante el repliegue de empresas extranjeras.

«Habrá hoteles que tendremos que operar hoy más con administración cubana que con administración compartida con entidades extranjeras», afirmó.

La salida de cadenas internacionales obliga a replantear el modelo turístico

La propuesta llega apenas días después de que varias compañías internacionales redujeran o finalizaran operaciones en la isla.

Entre ellas figuran Meliá Hotels International, Iberostar, Blue Diamond Resorts y Archipelago International, compañías que administraban decenas de hoteles en destinos clave como Varadero, La Habana, Cayo Coco y Cayo Santa María.

La salida de estas empresas coincide con la entrada en vigor de nuevas sanciones estadounidenses dirigidas contra entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Turismo en caída libre: las cifras más preocupantes en décadas

La crisis turística cubana se ha profundizado durante 2026.

Según datos oficiales, Cuba recibió apenas 328.608 visitantes internacionales durante los primeros cuatro meses del año, una caída superior al 55% respecto al mismo período del año anterior.

La ocupación hotelera también continúa desplomándose y numerosos establecimientos permanecen cerrados debido a los apagones, la escasez de combustible y la reducción de vuelos internacionales.

Díaz-Canel extiende la invitación a inversionistas extranjeros

Además de la diáspora cubana, Díaz-Canel aseguró que su gobierno está dispuesto a trabajar con empresarios y compañías extranjeras que no mantengan vínculos financieros con Estados Unidos.

«Estamos abiertos para eso», afirmó al referirse a nuevos esquemas de inversión y administración hotelera.

Sin embargo, especialistas consultados en diversas ocasiones han señalado que la falta de garantías jurídicas, las restricciones económicas y la incertidumbre regulatoria continúan siendo algunos de los principales obstáculos para atraer inversión privada hacia la isla.

Sanciones, apagones y crisis energética complican el panorama

La propuesta surge además en medio de una compleja situación energética.

Los frecuentes apagones, que en algunas provincias superan las 20 horas diarias, han impactado directamente la operación de hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Varias cadenas internacionales han reconocido que numerosos establecimientos permanecen prácticamente paralizados debido a la falta de electricidad y combustible.

Una apuesta en medio de la peor crisis económica reciente

La apertura hacia los emigrados representa uno de los movimientos más significativos del régimen cubano en materia económica durante los últimos meses.

No obstante, la iniciativa llega en un contexto marcado por nuevas sanciones estadounidenses, dificultades para acceder a financiamiento internacional y una creciente desconfianza entre potenciales inversionistas.

Mientras La Habana busca nuevas fórmulas para sostener el turismo, el sector enfrenta uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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