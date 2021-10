Policía: Arrestan a madre tras abandonar su niña en un hospital en Miami

“Ella le entrega la niña a este hombre desconocido”, dijo la oficial de policía de Miami Kenia Fallat. “Afortunadamente era un oficial de policía y lo que pasaba por su mente era que entró en modo policía”.

Ese oficial es empleado del Departamento de Policía de Miami, dijeron las autoridades.

Tiene a esta niña que está sosteniendo y solo puede ir hasta cierto punto y seguirla”, dijo Fallat. “Inmediatamente pidió ayuda”.

La policía dijo que se emitió un “Be On the Lookout”, pero la madre no fue encontrada de inmediato.

Según su informe de arresto, Vizcarra llamó a un detective alrededor de las 5:40 p.m. del martes y dijo que estaba en el hospital buscando a su bebé y proporcionó una descripción de la ropa de su hija, que coincidía con la descripción en el BOLO.

El informe indicó que tres oficiales respondieron al hospital y hablaron con la madre, quien espontáneamente le dijo a uno de ellos: “No es como si la dejara. Es un hospital y estaba preocupado por ella. Estaba pensando que estaba a punto de dormir en las calles, pero no ella”.

Vizcarra fue detenida por un cargo de abandono de menores.

La niña está bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de la Florida.

Los funcionarios dijeron que un miembro de la familia se presentó y que estaban trabajando para verificar la relación antes de que finalmente se encontrara Vizcarra.

No está claro a quién se le concederá la custodia de la niña.