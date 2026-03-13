Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que el régimen prepara nuevas medidas dirigidas a los cubanos residentes en el exterior , con el objetivo de facilitar su participación en el desarrollo económico de la isla y reducir trámites burocráticos.

Las declaraciones se producen en medio de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba y tras el reconocimiento público de contactos entre el régimen y el gobierno de Estados Unidos .

Durante declaraciones a la prensa oficialista, Díaz-Canel afirmó que en el último año el gobierno ha desarrollado una intensa agenda de reuniones con miembros de la diáspora cubana en diferentes regiones del mundo .

Según explicó el mandatario, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior han sostenido encuentros con cubanos residentes fuera del país para conocer sus propuestas económicas.

Durante esos encuentros, miembros de la diáspora expusieron preocupaciones, limitaciones y sugerencias para contribuir al desarrollo económico de la isla .

“Han planteado lo que consideran trabas para poder aportar más al país”, dijo Díaz-Canel.

El gobierno recopiló todas esas propuestas en un dossier que posteriormente fue analizado por la cúpula política del régimen.

Reuniones sectoriales con profesionales en el exterior

El gobernante cubano también explicó que se han celebrado reuniones sectoriales con profesionales cubanos en el extranjero, particularmente en áreas industriales y comerciales.

“Si hay un evento industrial o una feria de negocios con cubanos de ese sector, se hacen encuentros”, afirmó.

Según el mandatario, esas reuniones han permitido identificar obstáculos que impiden una mayor participación de la diáspora en la economía nacional.

Nuevas medidas serán anunciadas el lunes

Díaz-Canel adelantó que el Buró Político y el Gobierno ya aprobaron un paquete de medidas que, según afirmó, respondería a la mayoría de las demandas planteadas por los cubanos residentes en el exterior.

“Creo que las nuevas acciones que se van a dar a conocer resuelven casi en su totalidad los planteamientos de los cubanos residentes en el exterior”, afirmó.

Los detalles serán anunciados públicamente el próximo lunes por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en una comparecencia televisiva.

El gobernante señaló que el plan busca crear una plataforma más flexible y con menos burocracia para facilitar la participación económica de la diáspora.

Reconoce contactos con Estados Unidos

Durante sus declaraciones, Díaz-Canel también confirmó que funcionarios cubanos han mantenido conversaciones con representantes del gobierno estadounidense.

Según explicó, los contactos buscan explorar posibles soluciones a las diferencias entre ambos países.

El mandatario aseguró que esas conversaciones han sido conducidas al más alto nivel político, bajo la supervisión directa de Raúl Castro.

“Dirigidos por el General de Ejército como líder histórico de nuestra revolución y por mí”, afirmó.

El reconocimiento de estos contactos marca un cambio significativo respecto a la postura oficial que el régimen mantuvo durante semanas, cuando negaba la existencia de negociaciones con Washington.

Cuba busca aliviar presión económica

Analistas señalan que estas iniciativas podrían formar parte de una estrategia del régimen para atraer capital de la diáspora en medio de la crisis económica, marcada por escasez de combustible, inflación y apagones prolongados.

Las remesas y las inversiones provenientes del exterior se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos para la economía cubana.