Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que el régimen de La Habana espera una posible visita del FBI a Cuba para investigar el incidente de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que terminó en un enfrentamiento con autoridades cubanas y dejó cinco personas fallecidas .

Durante declaraciones recientes, Díaz-Canel sostuvo que el caso podría involucrar cooperación entre ambos países en materia de seguridad, aunque insistió en que el régimen considera el hecho como una “infiltración armada con fines terroristas” organizada desde territorio estadounidense .

Según la versión oficial del régimen cubano, la embarcación estaba ocupada por diez cubanos residentes en Estados Unidos que habrían ingresado de forma irregular a aguas cubanas.

Embed - Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Las autoridades de la isla aseguran que el grupo estaba fuertemente armado y abrió fuego contra una patrulla cubana , lo que provocó un enfrentamiento que terminó con varios muertos y heridos.

El régimen sostiene que el incidente fue una operación organizada desde Estados Unidos , lo que llevó a iniciar un proceso penal contra los sobrevivientes.

Las autoridades cubanas informaron que los sobrevivientes enfrentan cargos por presunto terrorismo , delitos que en el sistema judicial cubano pueden conllevar penas que van desde largas condenas de prisión hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte .

El gobierno afirma que los detenidos están recibiendo atención médica y contacto limitado con sus familiares mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, no se han publicado detalles independientes sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Posible cooperación con el FBI

Díaz-Canel señaló que Cuba estaría abierta a la visita de investigadores del FBI para analizar el incidente.

El gobernante cubano no ofreció detalles sobre cuándo podría ocurrir ese viaje, pero indicó que el caso podría ser tratado dentro de los canales de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Reconoce contactos con Washington

Durante sus declaraciones, Díaz-Canel también reconoció que existen contactos directos entre La Habana y Washington para discutir tensiones bilaterales y posibles áreas de cooperación.

Según el gobernante cubano, esos contactos se desarrollan bajo la supervisión del exgobernante Raúl Castro.

El reconocimiento contradice semanas de negativas oficiales sobre la existencia de negociaciones más amplias entre ambos gobiernos más allá de asuntos migratorios.

Tensiones en medio de un contexto político delicado

El incidente ocurre en un momento particularmente tenso en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, marcado por presión política, crisis económica en la isla y contactos discretos entre ambos gobiernos.

De acuerdo con el régimen cubano, los actuales intercambios se centran principalmente en seguridad regional y manejo de conflictos entre los dos países.

Mientras tanto, el caso de la lancha rápida podría convertirse en uno de los episodios más delicados en la relación bilateral en los últimos años.