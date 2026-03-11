americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

El acusado, Earl Richard Clouser, fue hallado culpable en Miami por intentar producir material ilegal con una adolescente cubana. Enfrenta hasta 30 años de cárcel.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
JIneteras cuba.png

Un jurado federal de Miami declaró culpable al estadounidense Earl Richard Clouser, de 55 años y natural de Pennsylvania, por intentar producir pornografía infantil con una menor cubana de 15 años, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades demostraron que Clouser mantuvo conversaciones durante meses con la adolescente, a la que pidió videos sexualmente explícitos y dio instrucciones para producir material ilegal, a cambio de pagos electrónicos.

En septiembre de 2025, viajó a La Habana para encontrarse con la víctima, pese a saber su edad. Durante su estancia, la menor pasó varias noches con él en un apartamento alquilado.

Jineteras Cuba.png

A su regreso a Estados Unidos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisaron sus dispositivos en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde hallaron material audiovisual que mostraba a la menor, además de mensajes comprometedores.

El jurado lo condenó en febrero de 2026 por intento de producir contenido sexual de explotación infantil, delito que conlleva una pena mínima de 15 años y máxima de 30.

“El blanco del acusado fue una niña de 15 años, a la que instruyó para crear contenido sexual explícito y luego viajó para explotarla en persona”, dijo el fiscal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

“El hecho de que la víctima viviera en otro país no la excluyó de la protección de la ley estadounidense”, añadió.

El caso forma parte del Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia de EE. UU. para combatir la explotación infantil en línea y rescatar a las víctimas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que cuba esta en sus ultimos momentos y promete que la isla tendra una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

pollito tropical se regala un rolls-royce por su cumpleanos 33 y sorprende a sus seguidores en miami

Pollito Tropical se regala un Rolls-Royce por su cumpleaños 33 y sorprende a sus seguidores en Miami

mario diaz-balart revela contactos secretos de eeuu con el circulo intimo de raul castro en medio de presion sobre cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

cuba quedo eliminada del clasico mundial de beisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter