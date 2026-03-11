Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Compartir en:









Un jurado federal de Miami declaró culpable al estadounidense Earl Richard Clouser, de 55 años y natural de Pennsylvania, por intentar producir pornografía infantil con una menor cubana de 15 años, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades demostraron que Clouser mantuvo conversaciones durante meses con la adolescente, a la que pidió videos sexualmente explícitos y dio instrucciones para producir material ilegal, a cambio de pagos electrónicos.

En septiembre de 2025, viajó a La Habana para encontrarse con la víctima, pese a saber su edad. Durante su estancia, la menor pasó varias noches con él en un apartamento alquilado.

Jineteras Cuba.png A su regreso a Estados Unidos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisaron sus dispositivos en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde hallaron material audiovisual que mostraba a la menor, además de mensajes comprometedores.

El jurado lo condenó en febrero de 2026 por intento de producir contenido sexual de explotación infantil, delito que conlleva una pena mínima de 15 años y máxima de 30.

“El blanco del acusado fue una niña de 15 años, a la que instruyó para crear contenido sexual explícito y luego viajó para explotarla en persona”, dijo el fiscal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

“El hecho de que la víctima viviera en otro país no la excluyó de la protección de la ley estadounidense”, añadió. El caso forma parte del Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia de EE. UU. para combatir la explotación infantil en línea y rescatar a las víctimas.

