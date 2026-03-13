Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó públicamente que el régimen mantiene negociaciones con la administración del presidente Donald Trump , en medio de crecientes presiones políticas y económicas sobre La Habana.

Durante una comparecencia ante la prensa oficialista, Díaz-Canel aseguró que las conversaciones con Washington se encuentran en una fase inicial y que él mismo participa en el proceso junto al exgobernante Raúl Castro .

“ Es un proceso largo, estamos en las fases iniciales de ese proceso ”, declaró el mandatario.

Las declaraciones se producen tras semanas de especulación sobre contactos discretos entre representantes del poder cubano y funcionarios estadounidenses .

Según explicó el gobernante cubano, tanto él como Raúl Castro están involucrados directamente en los contactos con Estados Unidos.

Díaz-Canel indicó que las conversaciones han sido facilitadas por actores internacionales y que buscan identificar los principales puntos de conflicto entre ambos países.

El objetivo, afirmó, sería explorar posibles áreas de cooperación y medidas que puedan beneficiar a ambas naciones.

“Queremos identificar los problemas principales en la relación bilateral y ver si existe voluntad de tomar decisiones que permitan avanzar”, explicó.

Un proceso “sensible” que se maneja con discreción

El gobernante cubano insistió en que las conversaciones se desarrollan con cautela debido a su impacto potencial en las relaciones entre La Habana y Washington.

“Es un proceso muy sensible que se aborda con discreción, seriedad y responsabilidad”, afirmó.

Díaz-Canel también aseguró que el objetivo sería reducir la confrontación histórica entre ambos países, aunque subrayó que cualquier avance deberá respetar “los sistemas políticos de cada nación”.

“Ese es el momento en el que estamos”, concluyó.

Presión política y dudas desde Washington

Las negociaciones se producen en medio de una fuerte presión política y económica de la administración Trump sobre el régimen cubano.

Fuentes del gobierno estadounidense han señalado que Díaz-Canel podría convertirse en un obstáculo para los cambios políticos y económicos que Washington busca impulsar en la isla.

Diversos reportes indican que Estados Unidos ha mantenido contactos discretos con figuras cercanas al círculo de poder de Raúl Castro, con el objetivo de explorar posibles escenarios de transición.

Cuba enfrenta una profunda crisis

Las conversaciones también ocurren en un momento de grave deterioro económico en Cuba, marcado por:

apagones prolongados

escasez de combustible

caída de la producción

emigración masiva

Analistas consideran que la crisis interna del país podría estar empujando al régimen a explorar canales de diálogo con Washington.

Mientras tanto, la administración Trump ha reiterado que su estrategia busca presionar al sistema político cubano para provocar cambios estructurales.