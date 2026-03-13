Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

El régimen cubano anunció una nueva ofensiva contra el negocio informal de remesas en Cuba , tras revelar que el Ministerio del Interior ( Minint ) ha abierto más de 300 investigaciones en operativos dirigidos contra redes que manejan transferencias de dinero fuera de los canales oficiales.

Durante una reciente emisión del programa estatal Hacemos Cuba , autoridades informaron sobre la incautación de millones de dólares, euros y pesos cubanos , además de equipos tecnológicos, automóviles y propiedades presuntamente vinculadas a estas operaciones.

Uno de los operativos más recientes tuvo lugar en dos viviendas en La Habana , donde las autoridades aseguraron haber confiscado:

Embed - Hacemos Cuba: enfrentamiento del mercado ilegal de divisas en el país

Las autoridades también reportaron la incautación de cajas fuertes y otros equipos utilizados para manejar grandes cantidades de efectivo .

En otra investigación, el Minint aseguró haber encontrado más de 17 millones de pesos cubanos y diversos recursos en varias propiedades.

Según el gobierno, los fondos estaban vinculados a redes ilegales de distribución de remesas , una actividad que el régimen sostiene que no está autorizada para el sector privado en la isla .

El teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos del Minint, afirmó que estas organizaciones operan tanto dentro como fuera de Cuba.

El régimen acusa lavado de dinero y manipulación del mercado

Las autoridades cubanas sostienen que algunas de estas redes no solo manejan remesas, sino que también estarían vinculadas a lavado de activos y delitos financieros internacionales.

Según la versión oficial, los financistas de estos esquemas manipulan las tasas de cambio y cobran intereses que oscilan entre 6% y 12%, lo que —según el gobierno— incrementa el costo de bienes y servicios en la isla.

Sin embargo, el régimen reconoció que la actualización del mercado cambiario implementada por el Banco Central de Cuba en diciembre de 2025 no ha logrado frenar el negocio informal de divisas.

Cómo operan las redes de remesas

De acuerdo con las autoridades, los denominados “remeseros” recolectan divisas en el exterior y luego entregan el dinero en Cuba, generalmente en pesos cubanos, aunque en ocasiones también en moneda extranjera.

El sistema permite que el dinero enviado desde el extranjero no entre directamente al sistema financiero cubano, lo que facilita operaciones paralelas dentro de la economía informal.

Las redes utilizan principalmente WhatsApp, Telegram y Facebook para coordinar transacciones, compartir tasas de cambio y organizar la entrega de efectivo.

Tecnologías de vigilancia para rastrear operaciones

El Minint aseguró que ha intensificado el uso de vigilancia electrónica y monitoreo digital para identificar a los responsables de estas redes.

Según el régimen, estas técnicas han permitido desmantelar varias organizaciones vinculadas al tráfico de divisas.

Sin embargo, críticos del sistema señalan que las autoridades no han abordado posibles vínculos de funcionarios estatales con estas operaciones.

Investigaciones periodísticas revelan vínculos con funcionarios

En los últimos días, investigaciones independientes han señalado presuntos vínculos entre funcionarios del régimen y redes informales de remesas.

Un reportaje publicado por Martí Noticias afirmó que Emilio Pevida Sánchez, hijo del embajador cubano en Mongolia Emilio Pevida Pupo, estaría operando un sistema informal de envío de dinero hacia la isla junto con un socio en Estados Unidos.

Según la investigación, el esquema utilizaba WhatsApp para enviar instrucciones y tasas de cambio, mientras las transferencias se realizaban desde Estados Unidos y Europa sin mencionar a Cuba, con el objetivo de evitar restricciones financieras relacionadas con el embargo estadounidense.