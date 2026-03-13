Ejército de EEUU confirma muerte de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se muestra un avión de combate F-16 del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica repostando de un KC-135 Stratotanker sobre el oeste de Alaska el jueves 19 de febrero de 2026. (Departamento de Defensa de Estados Unidos vía AP) AP

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, indicó que la caída del avión ocurrió tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en “espacio aéreo amigo”, y que el otro avión aterrizó sin problemas.

El incidente eleva el número de muertos en la Operación Furia Épica a al menos 13 militares de Estados Unidos, siete de los cuales fallecieron en combate. Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, entre ellos, ocho de gravedad, informó el Pentágono a principios de esta semana.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el avión cisterna, que es la cuarta aeronave de Estados Unidos cuya caída se ha reconocido públicamente durante la guerra contra Irán :

Hasta el momento, se desconoce la causa de la caída del avión

El Comando Central de Estados Unidos señaló que se ha confirmado la muerte de los seis miembros de la tripulación a bordo del KC-135 siniestrado. Indicó que las circunstancias del incidente están bajo investigación, pero que la pérdida de la aeronave “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Un funcionario de Estados Unidos, que también habló bajo condición de anonimato para tratar la situación en desarrollo, dijo que el otro avión involucrado también era un KC-135. Yechiel Leiter, el embajador de Israel en Estados Unidos, escribió en X que el otro avión aterrizó sin problemas en Israel.

Yang Uk, experto en seguridad del Instituto Asan de Estudios de Política de Corea del Sur, afirmó que sería raro que un avión cisterna de reabastecimiento fuera derribado por fuego enemigo, porque esas operaciones suelen realizarse en la retaguardia de las zonas de combate.

La caída ocurrió después de que tres cazas F-15E de Estados Unidos fueran derribados por error la semana pasada por fuego kuwaití amigo.

El KC-135 es un avión cisterna con una larga trayectoria

El KC-135 Stratotanker es una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se utiliza para reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, lo que les permite recorrer distancias más largas y mantener operaciones durante más tiempo sin aterrizar. El avión también se utiliza para transportar personal herido durante evacuaciones médicas o realizar misiones de vigilancia, según expertos militares.

Basado en el mismo diseño que el avión de pasajeros Boeing 707, el avión cisterna ha estado en servicio durante más de 60 años, apoyando a la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, así como a aeronaves aliadas, según una descripción de la Fuerza Aérea. Está previsto que el envejecido avión sea retirado gradualmente a medida que entren en servicio más aviones cisterna KC-46A Pegasus de nueva generación.

Pese a las mejoras a lo largo de los años, la antigüedad de los KC-135 ha alimentado la preocupación sobre su fiabilidad y durabilidad.

“Los últimos de estos aviones se produjeron en la década de 1960”, manifestó Yang. Añadió que la transición al KC-46A ha avanzado más lentamente de lo esperado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, la Fuerza Aérea contaba el año pasado con 376 KC-135, entre ellos, 151 en servicio activo, 163 en la Guardia Nacional Aérea y 62 en la Reserva de la Fuerza Aérea.

Una tripulación básica de un KC-135 está compuesta por tres personas: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga. En las misiones de evacuación aeromédica se suman enfermeros y técnicos médicos.

El reabastecimiento suele realizarse en la parte trasera del avión, donde se ubica el operador de pértiga. Se baja una pértiga de combustible para conectarla con cazas, bombarderos u otras aeronaves. En muchos de los aviones, el operador de pértiga trabaja acostado boca abajo mientras mira por una ventana en la parte inferior del avión.

Algunos KC-135 también pueden reabastecer aviones desde cápsulas en sus alas. Los aviones cisterna también tienen espacio para transportar carga o pasajeros si es necesario.

Los aviones cisterna de reabastecimiento podrían desempeñar un papel cada vez más importante si la guerra con Irán se prolonga, ya que las aeronaves de Estados Unidos podrían necesitar volar misiones más largas para perseguir a las fuerzas iraníes que se replieguen hacia zonas más profundas del país, señaló Yang.

Accidentes anteriores

Los KC-135 han estado involucrados anteriormente en varios accidentes mortales. El más reciente ocurrió el 3 de mayo de 2013, cuando un KC-135R se estrelló tras despegar al sur de Chaldovar, Kirguistán, mientras apoyaba la guerra en Afganistán.

En esa ocasión, la tripulación experimentó problemas con el timón de dirección del avión, según una investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Mientras luchaban por estabilizar la aeronave, la sección de cola se desprendió y el avión explotó en el aire, lo que provocó la muerte de los tres tripulantes a bordo.

La colisión en el aire más grave en la que estuvo involucrado el avión ocurrió en 1966, cuando un bombardero B-52 que transportaba bombas nucleares chocó con un avión cisterna cerca de Palomares, España.

El accidente provocó que el avión cisterna se estrellara, lo que causó la muerte de cuatro personas a bordo. El desastre dio lugar a un amplio esfuerzo de descontaminación para limpiar el material nuclear dispersado cuando los explosivos convencionales de las bombas de hidrógeno detonaron tras impactar contra el suelo.

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El periodista de The Associated Press Adam Schreck en Bangkok contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP