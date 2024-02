Padre arrestado después de matar a tiros a su hijo dentro de su casa en Miami

“El esposo había herido a su hijo y ella corrió a pedir ayuda para evitar que la hiriera a ella también”, dijo María López, residente del área.

En la casa ubicada en el 19526 de West Lake Drive residían el padre, la madre y el hijo.

Según la policía, nunca recibieron una denuncia relacionada con violencia en el hogar y hasta el momento se desconoce qué desencadenó el trágico final.

“Nos demuestra que la violencia doméstica cuando no se atiende logra llegar hasta esta tragedia y por eso le decimos a quien esté en una relación tóxica que busque los recursos que el condado Miami-Dade ofrece”, agregó Zabaleta.

Hoy la comunidad se mantiene consternada ante este incidente que los enluta.

“No me gustó lo que pasó con el papá y el hijo. Yo nunca he visto a ese hombre, yo tengo muchos años viviendo en el barrio. No me gusta lo que está pasando. La gente del barrio está muy asustada”, dijo Lorena Rojas, residente del área.

“Bien raro, aquí el porcentaje de crimen es prácticamente 0 y el escuchar esto me preocupó y esta área es muy buena”, dijo Miguel Risco, residente del área.

Michael Tyndale, de 68 años, compareció ante la corte este jueves, acusado de homicidio en segundo grado con un arma de fuego y se le negó el derecho a fianza.