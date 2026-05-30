Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

El expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, considerado una pieza clave en la investigación por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, será trasladado a Miami para enfrentar cargos federales relacionados con uno de los casos más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

La información fue confirmada por la fiscal federal adjunta Yara Klukas, segunda al mando de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, quien aseguró que el exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana comparecerá próximamente ante la justicia federal por su presunta participación en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.

“Ya que acabó con ese caso, ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza”, afirmó Klukas en declaraciones ofrecidas a Telemundo 51.

González Pardo fue sentenciado recientemente a siete meses de prisión por fraude migratorio tras admitir que ocultó su historial militar cubano al solicitar beneficios migratorios en Estados Unidos después de ingresar al país mediante parole humanitario.

Como el tiempo cumplido desde su arresto en noviembre de 2025 prácticamente cubre la condena impuesta, las autoridades federales preparan ahora su traslado a Miami para responder por los nuevos cargos.

Su situación es especialmente relevante porque es el único de los seis acusados que actualmente se encuentra bajo custodia estadounidense.

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El caso que reactivó la investigación contra Raúl Castro

La acusación federal ampliada, aprobada por un gran jurado en abril y divulgada públicamente en mayo de 2026, señala a González Pardo junto a Raúl Castro y otros cuatro exmilitares cubanos.

Los cargos incluyen:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos de asesinato

Participación en operaciones militares contra Hermanos al Rescate

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, quienes murieron cuando cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

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La fiscalía considera a González Pardo una pieza clave

Según explicó Klukas, la presencia del expiloto en territorio estadounidense permitió reabrir líneas investigativas que durante años permanecieron estancadas.

“Cuando logramos tener un piloto de este lado, ahí se empezaron las investigaciones nuevas y eso abrió camino”, afirmó la fiscal.

Investigadores consideran que González Pardo podría aportar información crucial sobre la cadena de mando militar cubana, las órdenes emitidas aquel día y la planificación de la operación aérea que terminó con la muerte de cuatro miembros de Hermanos al Rescate.

Orden de arresto contra Raúl Castro y otros militares cubanos

La fiscal federal confirmó además que existe una orden de arresto activa contra Raúl Castro y el resto de los acusados.

“Raúl Castro es fugitivo porque no se ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto contra él y los otros pilotos”, declaró.

Klukas rechazó las acusaciones del régimen cubano, que ha calificado el proceso como una maniobra política, y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales contra otras figuras vinculadas al aparato militar cubano.

Un grupo especial investigará más casos relacionados con Cuba

La fiscalía federal reveló además que se creó un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a investigaciones relacionadas con Cuba.

“Tenemos muchas investigaciones relacionadas con este tema”, afirmó Klukas, sin descartar futuras acusaciones.

Las declaraciones refuerzan la percepción de que el caso Hermanos al Rescate podría convertirse en el inicio de una ofensiva judicial más amplia contra antiguos funcionarios y militares vinculados al régimen cubano.