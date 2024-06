Mujer muere a balazos luego de atacar a policías de la ciudad de Miami con un cuchillo

“Yo vivo con ella, ella era muy buena chica, no tenía problemas con ella, ella tenía problemas en su cabeza y me esperó con un cuchillo para mí y llamé a la policía, vino a hablar con ella como 30 minutos”, dijo Hamidi.Según Hamidi, la mujer con la que compartía vivienda desde hace un mes aproximadamente, padecía problemas de salud mental y no era la primera vez que ella lo atacaba, por eso decidió llamar a las autoridades para que intervinieran.Cuando los agentes llegaron a la vivienda, conversaron con ambos e intentaron mediar la situación.