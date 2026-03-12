Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Un exoficial de la CIA y analista de inteligencia estadounidense advirtió que el Partido Comunista de Cuba podría estar acercándose a su colapso , en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla y de la creciente presión política de Washington.

Las declaraciones fueron realizadas por J. Michael Waller , analista de inteligencia y presidente de Georgetown Research , una firma privada de análisis estratégico con sede en Washington, D.C.

Durante una entrevista difundida por el periodista Steve Lance en la plataforma NTD, Waller afirmó que el sistema político cubano enfrenta una situación crítica.

“The Cuban Communist Party Is Doomed.” When asked about the potential collapse of Cuba’s communist regime, former CIA operative and president of Georgetown Research @JMichaelWaller said there is no certain way to predict how a collapse might unfold. However, he argued the… pic.twitter.com/vFWnYYTJPi

“ El Partido Comunista de Cuba está condenado. Le queda poco tiempo de vida ”, declaró el exoficial de inteligencia.

Waller también aseguró que la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio estarían comprometidos a mantener la presión política y económica sobre el régimen cubano.

El analista planteó tres posibles escenarios para un eventual cambio político en Cuba:

Una revolución interna , aunque la consideró poco probable debido al fuerte aparato de seguridad del Estado.

Un acuerdo negociado entre Washington y el liderazgo cubano.

Un escenario aún no contemplado, que podría surgir como resultado de la actual crisis.

Waller reconoció que no existe una forma certera de prever cómo podría ocurrir una transición política en la isla, pero señaló que el sistema atraviesa uno de sus momentos más frágiles.

El interés de Washington en los archivos de inteligencia cubanos

El exoficial también sugirió que un eventual cambio político en Cuba podría tener importantes implicaciones estratégicas para Estados Unidos.

Según explicó, si Washington lograra acceder a los archivos de inteligencia del régimen cubano, podría revelar décadas de operaciones de espionaje.

“Imaginen si tomáramos el control de los archivos de inteligencia cubanos y descubriéramos quiénes son todos los espías cubanos en América”, afirmó.

Durante décadas, Cuba mantuvo redes de espionaje activas en territorio estadounidense, entre ellas la conocida Red Avispa, desmantelada por el FBI en 1998 tras infiltrarse en bases militares y en el Comando Sur de Estados Unidos.

Advertencias en medio de la presión sobre La Habana

Las declaraciones del analista se producen pocos días después de que el presidente Donald Trump afirmara que Cuba enfrenta una crisis humanitaria y económica grave.

En una conferencia de prensa celebrada en Doral, Florida, el mandatario aseguró que el país está “sin energía ni dinero” y que el sistema político cubano atraviesa un momento extremadamente delicado.

Trump también indicó que el secretario de Estado Marco Rubio liderará los contactos relacionados con la política de Washington hacia Cuba.

Crisis económica y presión política

Cuba atraviesa actualmente una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, marcada por:

apagones prolongados

escasez de combustible

caída de la producción industrial

emigración masiva

Ante este escenario, el régimen decidió posponer el 9.º Congreso del Partido Comunista, previsto originalmente para abril de 2026.

El contexto ha intensificado el debate entre analistas internacionales sobre la estabilidad futura del sistema político cubano.