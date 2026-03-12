Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Una investigación periodística vincula al diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez , hijo del teniente coronel de la inteligencia cubana y embajador Emilio Pevida Pupo , con un negocio informal de envío de remesas entre Estados Unidos y Cuba .

Según reveló Martí Noticias , el esquema estaría operando desde la isla con apoyo de al menos un socio residente en Estados Unidos y utilizaría mecanismos diseñados para evadir los controles financieros derivados de las sanciones estadounidenses .

La promoción del servicio, que comenzó a circular en grupos privados de WhatsApp vinculados al entorno familiar, ofrecía “remesas activas desde EE.UU. y Europa para Cuba” .

El mensaje promocional fue enviado desde un número telefónico registrado a nombre de Emilio Pevida Pupo , un teniente coronel de la inteligencia cubana de 62 años que actualmente se desempeña como embajador de Cuba en Mongolia .

De acuerdo con registros de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) , el número utilizado para difundir el servicio aparece asociado directamente al diplomático.

Para verificar el funcionamiento del sistema, periodistas contactaron directamente a Emilio Pevida Sánchez , quien proporcionó instrucciones para enviar dinero a la isla.

El diplomático indicó que las transferencias debían realizarse a través de Zelle a una cuenta en Estados Unidos registrada a nombre de Reinier Gómez Hernández.

Entre las indicaciones enviadas se incluían varias reglas destinadas a evitar controles bancarios:

No incluir ninguna descripción en las transferencias

Enviar una fotografía del comprobante del pago

Evitar escribir palabras relacionadas con Cuba o remesas

El mensaje también advertía no llamar ni escribir al número de contacto y señalaba que los organizadores no asumirían responsabilidad si no se cumplían esas normas.

Los bancos estadounidenses suelen bloquear o retrasar transferencias que mencionan directamente a Cuba debido a las regulaciones vinculadas al embargo económico.

El socio en Estados Unidos

La cuenta utilizada para recibir el dinero está registrada a nombre de Reinier Gómez Hernández, un cubano que reside actualmente en el estado de Indiana.

De acuerdo con fuentes consultadas por la investigación, Gómez Hernández ingresó a Estados Unidos por la frontera en 2024 solicitando refugio y actualmente tramita su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Los periodistas intentaron contactarlo para obtener su versión, pero no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Remesas: una fuente clave de divisas para Cuba

Las remesas enviadas desde el exterior representan una de las principales fuentes de ingresos en divisas para la economía cubana, con estimaciones que superan los miles de millones de dólares anuales.

Debido a las restricciones financieras y las sanciones internacionales, en los últimos años han proliferado canales informales de transferencia de dinero hacia la isla.

Trayectoria diplomática y perfil de inteligencia

El embajador Emilio Pevida Pupo ha desarrollado gran parte de su carrera diplomática en países de la antigua órbita soviética y cursó estudios en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, durante la época de la Unión Soviética.

Su hijo, Emilio Pevida Sánchez, trabajó como diplomático en la embajada de Cuba en Damasco, Siria, hasta la caída del régimen de Bashar al Assad, aliado histórico de La Habana en Medio Oriente.

Posteriormente fue trasladado a Beirut.

Investigadores lo vinculan a la inteligencia cubana

De acuerdo con el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Pevida Sánchez no sería únicamente un diplomático.

Según Domínguez, el funcionario sería un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, entrenado por la Seguridad del Estado para misiones especiales.

Tras ser contactado por periodistas sobre estas revelaciones, Pevida Sánchez restringió el acceso a sus redes sociales y no respondió a las solicitudes de comentarios.