americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Investigación vincula a un diplomático cubano, hijo de un oficial de inteligencia, con un negocio de remesas entre Cuba y EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-03-12 at 10.11.04 AM

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas desde Cuba con socio en Estados Unidos

Una investigación periodística vincula al diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia cubana y embajador Emilio Pevida Pupo, con un negocio informal de envío de remesas entre Estados Unidos y Cuba.

Screenshot 2026-03-12 at 10.16.27AM

Según reveló Martí Noticias, el esquema estaría operando desde la isla con apoyo de al menos un socio residente en Estados Unidos y utilizaría mecanismos diseñados para evadir los controles financieros derivados de las sanciones estadounidenses.

La promoción del servicio, que comenzó a circular en grupos privados de WhatsApp vinculados al entorno familiar, ofrecía “remesas activas desde EE.UU. y Europa para Cuba”.

Un número registrado a nombre del embajador

El mensaje promocional fue enviado desde un número telefónico registrado a nombre de Emilio Pevida Pupo, un teniente coronel de la inteligencia cubana de 62 años que actualmente se desempeña como embajador de Cuba en Mongolia.

De acuerdo con registros de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el número utilizado para difundir el servicio aparece asociado directamente al diplomático.

Screenshot 2026-03-12 at 10.10.45AM

Cómo funciona el esquema

Para verificar el funcionamiento del sistema, periodistas contactaron directamente a Emilio Pevida Sánchez, quien proporcionó instrucciones para enviar dinero a la isla.

El diplomático indicó que las transferencias debían realizarse a través de Zelle a una cuenta en Estados Unidos registrada a nombre de Reinier Gómez Hernández.

Entre las indicaciones enviadas se incluían varias reglas destinadas a evitar controles bancarios:

  • No incluir ninguna descripción en las transferencias

  • Enviar una fotografía del comprobante del pago

  • Evitar escribir palabras relacionadas con Cuba o remesas

El mensaje también advertía no llamar ni escribir al número de contacto y señalaba que los organizadores no asumirían responsabilidad si no se cumplían esas normas.

Los bancos estadounidenses suelen bloquear o retrasar transferencias que mencionan directamente a Cuba debido a las regulaciones vinculadas al embargo económico.

El socio en Estados Unidos

La cuenta utilizada para recibir el dinero está registrada a nombre de Reinier Gómez Hernández, un cubano que reside actualmente en el estado de Indiana.

De acuerdo con fuentes consultadas por la investigación, Gómez Hernández ingresó a Estados Unidos por la frontera en 2024 solicitando refugio y actualmente tramita su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Los periodistas intentaron contactarlo para obtener su versión, pero no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Remesas: una fuente clave de divisas para Cuba

Las remesas enviadas desde el exterior representan una de las principales fuentes de ingresos en divisas para la economía cubana, con estimaciones que superan los miles de millones de dólares anuales.

Debido a las restricciones financieras y las sanciones internacionales, en los últimos años han proliferado canales informales de transferencia de dinero hacia la isla.

Trayectoria diplomática y perfil de inteligencia

El embajador Emilio Pevida Pupo ha desarrollado gran parte de su carrera diplomática en países de la antigua órbita soviética y cursó estudios en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, durante la época de la Unión Soviética.

Su hijo, Emilio Pevida Sánchez, trabajó como diplomático en la embajada de Cuba en Damasco, Siria, hasta la caída del régimen de Bashar al Assad, aliado histórico de La Habana en Medio Oriente.

Posteriormente fue trasladado a Beirut.

Investigadores lo vinculan a la inteligencia cubana

De acuerdo con el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Pevida Sánchez no sería únicamente un diplomático.

Según Domínguez, el funcionario sería un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, entrenado por la Seguridad del Estado para misiones especiales.

Tras ser contactado por periodistas sobre estas revelaciones, Pevida Sánchez restringió el acceso a sus redes sociales y no respondió a las solicitudes de comentarios.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
espia castrista gerardo hernandez defendio a jorge perugorria y culpo a trump por la crisis que vive cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Josh Naylor, derecha, de Canadá, celebra al final del partido de béisbol en el Clásico Mundial contra Cuba, el miércoles 11 de marzo de 2026, en San Juan, Puerto Rico. (AP Foto/Fernando Llano)

Canadá supera la 1ra ronda del Clásico Mundial por primera vez al vencer 7-2 a Cuba

cuba quedo eliminada del clasico mundial de beisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

mario diaz-balart revela contactos secretos de eeuu con el circulo intimo de raul castro en medio de presion sobre cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacados del día

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter