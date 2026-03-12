Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel comparecerá este viernes 13 de marzo ante los medios de comunicación para abordar temas relacionados con la situación nacional e internacional, según informaron medios oficiales del régimen.

De acuerdo con el portal estatal Cubadebate , la intervención está programada para las 7:30 de la mañana y será transmitida en cadena nacional de radio y televisión , además de difundirse a través de plataformas digitales del gobierno.

La comparecencia también será retransmitida posteriormente en el programa televisivo Mesa Redonda , uno de los principales espacios de comunicación política del régimen cubano.

El anuncio llega en un contexto marcado por graves dificultades económicas, apagones prolongados y problemas de abastecimiento que afectan a la población cubana.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué temas específicos abordará el mandatario durante su intervención.

Según el comunicado oficial, la comparecencia dará continuidad al intercambio realizado el pasado 5 de febrero , cuando Díaz-Canel también ofreció declaraciones sobre la situación del país.

Expectativa ante un nuevo mensaje del gobierno

La intervención ha generado expectativa en redes sociales, donde muchos usuarios especulan sobre los posibles anuncios relacionados con la crisis energética y económica.

En los últimos meses, Cuba ha enfrentado apagones cada vez más largos, escasez de combustible y dificultades en la distribución de alimentos, factores que han incrementado el malestar social.

La comparecencia además coincide con el viernes 13, una fecha que en muchas culturas se asocia con la mala suerte, detalle que ha sido comentado por usuarios en redes sociales.

Hasta ahora, el gobierno no ha adelantado si el mensaje incluirá nuevas medidas económicas o anuncios relacionados con la crisis energética que vive el país.