americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Díaz-Canel hablará este viernes en cadena nacional sobre la situación de Cuba en medio de apagones y crisis económica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz-Canel

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel comparecerá este viernes 13 de marzo ante los medios de comunicación para abordar temas relacionados con la situación nacional e internacional, según informaron medios oficiales del régimen.

De acuerdo con el portal estatal Cubadebate, la intervención está programada para las 7:30 de la mañana y será transmitida en cadena nacional de radio y televisión, además de difundirse a través de plataformas digitales del gobierno.

La comparecencia también será retransmitida posteriormente en el programa televisivo Mesa Redonda, uno de los principales espacios de comunicación política del régimen cubano.

Intervención ocurre en medio de crisis en la isla

El anuncio llega en un contexto marcado por graves dificultades económicas, apagones prolongados y problemas de abastecimiento que afectan a la población cubana.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué temas específicos abordará el mandatario durante su intervención.

Según el comunicado oficial, la comparecencia dará continuidad al intercambio realizado el pasado 5 de febrero, cuando Díaz-Canel también ofreció declaraciones sobre la situación del país.

Expectativa ante un nuevo mensaje del gobierno

La intervención ha generado expectativa en redes sociales, donde muchos usuarios especulan sobre los posibles anuncios relacionados con la crisis energética y económica.

En los últimos meses, Cuba ha enfrentado apagones cada vez más largos, escasez de combustible y dificultades en la distribución de alimentos, factores que han incrementado el malestar social.

La comparecencia además coincide con el viernes 13, una fecha que en muchas culturas se asocia con la mala suerte, detalle que ha sido comentado por usuarios en redes sociales.

Hasta ahora, el gobierno no ha adelantado si el mensaje incluirá nuevas medidas económicas o anuncios relacionados con la crisis energética que vive el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
mario diaz-balart revela contactos secretos de eeuu con el circulo intimo de raul castro en medio de presion sobre cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Personas bajo la influencia de sustancias desconocidas duermen en un banco afuera de una iglesia donde ocasionalmente reciben alimentos donados en La Habana, Cuba, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Crece el consumo de drogas sintéticas en Cuba; jóvenes buscan ayuda en el Estado y la fe

hijo de oficial de inteligencia cubano operaria red de remesas entre cuba y eeuu, segun investigacion

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

exoficial de la cia advierte que el partido comunista de cuba podria colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter