Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

El congresista republicano Mario Díaz-Balart reveló que el gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido conversaciones secretas de alto nivel con varias figuras del círculo cercano de Raúl Castro , en medio de una estrategia para presionar al régimen cubano.

En declaraciones al Miami Herald, Díaz-Balart explicó que estos contactos se han producido con múltiples personas del entorno del exgobernante cubano , quien, pese a su retiro oficial, sigue siendo considerado la figura más influyente dentro del sistema político de la isla.

“Ha habido conversaciones con múltiples personas alrededor de Raúl Castro, básicamente con toda la gente alrededor de Raúl, a los más altos niveles, pero no son negociaciones”, afirmó el legislador.

Según Díaz-Balart, estas conversaciones recuerdan a los contactos que la administración Trump sostuvo previamente con el dictador venezolano Nicolás Maduro antes de su captura en una operación militar a principios de este año.

El congresista Mario Díaz-Balart reveló que el gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido conversaciones secretas con varias personas del círculo cercano de Raúl Castro. Según explicó, estos contactos se han realizado al más alto nivel, aunque aclaró que no se trata… pic.twitter.com/cQPlq2PxLk

“Son el tipo de conversaciones que tuvieron con Maduro. Incluso el propio presidente Trump habló con Maduro”, explicó.

En aquel caso, Estados Unidos mantenía contactos mientras simultáneamente desplegaba la mayor presencia militar en la región desde el fin de la Guerra Fría frente a las costas de Venezuela.

Reuniones con el entorno familiar de Raúl Castro

El reporte también indica que asesores del secretario de Estado Marco Rubio se reunieron recientemente con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

El encuentro se habría producido el mes pasado en San Cristóbal, aunque fuentes cercanas aseguran que los contactos han sido más amplios de lo que se había informado públicamente.

Entre las figuras del círculo íntimo del exgobernante cubano se incluyen:

el coronel Alejandro Castro Espín

Mariela Castro

Déborah Castro

altos mandos militares vinculados al conglomerado estatal GAESA

GAESA controla amplios sectores de la economía cubana, incluyendo turismo, comercio en divisas y operaciones financieras.

Washington aumenta presión económica sobre La Habana

En paralelo a estos contactos, la administración Trump ha intensificado la presión económica sobre Cuba.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el corte efectivo del suministro de petróleo hacia la isla desde Venezuela y México, lo que ha agravado la crisis energética en el país.

Trump ha declarado recientemente que su administración centrará su atención en Cuba una vez concluya el conflicto internacional con Irán.

“Cuba está en ruinas. No tienen energía, no tienen dinero y están enfrentando un serio problema humanitario”, afirmó el presidente durante una conferencia de prensa en Doral, Florida.

Posibles acuerdos económicos bajo discusión

Fuentes familiarizadas con las conversaciones señalan que entre las ideas discutidas se encuentran posibles acuerdos económicos que podrían aumentar la dependencia energética de Cuba respecto a Estados Unidos.

Una de las propuestas analizadas sería que Washington se convierta en el principal proveedor de combustible para la isla, lo que podría abrir la puerta a cambios económicos graduales.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acuerdo formal.

Rubio insiste en reformas profundas

El secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado que cualquier proceso con Cuba requerirá reformas económicas significativas.

“Aquí todos son maduros y realistas. Estamos observando cómo se desarrolla ese proceso”, declaró durante una conferencia de prensa.

Exilio cubano teme un acuerdo que deje intacto al régimen

Las revelaciones han generado preocupación entre sectores del exilio cubano en Miami, que temen que un eventual acuerdo permita a la familia Castro mantenerse en el poder.

Díaz-Balart intentó disipar esas inquietudes.

“No se van a aceptar cambios parciales. El concepto de Raúl sin Raúl no es aceptable para esta administración”, aseguró.

Congreso descarta intervención militar directa

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Cuba.

“Creo que el sistema está en proceso de colapso porque es un régimen socialista. Si ocurre un cambio de régimen, no creo que necesitemos tropas estadounidenses allí”, afirmó.