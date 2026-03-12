Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

El régimen cubano aseguró que está dispuesto a iniciar conversaciones con Estados Unidos , en medio de la creciente presión política y económica ejercida por la administración del presidente Donald T rump.

La declaración fue realizada por la embajadora de Cuba en Washington, Lianys Torres Rivera, quien afirmó que La Habana mantiene su disposición a dialogar sobre los principales temas de la relación bilateral.

“Estamos listos para dialogar con Estados Unidos sobre los asuntos importantes de la relación bilateral y también sobre aquellos en los que tenemos diferencias”, declaró la diplomática durante una entrevista con medios internacionales.

Torres Rivera sostuvo además que cualquier negociación deberá basarse en el respeto a la soberanía de Cuba y su derecho a la autodeterminación.

“Estamos seguros de que es posible encontrar una solución”, afirmó.

Las palabras de la embajadora llegan en un momento particularmente delicado para la economía cubana, marcada por escasez de combustible, apagones prolongados y deterioro en sectores clave.

Según reportes recientes, el suministro energético de la isla se ha visto gravemente afectado tras el endurecimiento de la presión económica por parte de Washington.

La administración Trump ha adoptado una estrategia de presión que busca debilitar al régimen cubano y forzar cambios políticos en la isla.

Washington ve la crisis como una oportunidad de negociación

Desde la Casa Blanca, funcionarios han señalado que el deterioro económico del país podría abrir una ventana para negociaciones políticas con el gobierno de La Habana.

El propio Trump ha afirmado recientemente que “grandes cambios” podrían producirse en Cuba, y confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio liderará cualquier eventual proceso de diálogo con el régimen.

En paralelo, diversos reportes indican que Washington ha mantenido contactos discretos con figuras cercanas al círculo de poder de Raúl Castro, con el objetivo de explorar posibles escenarios de transición política.

El contexto de décadas de tensión bilateral

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han estado marcadas durante más de seis décadas por confrontaciones políticas, sanciones económicas y periodos ocasionales de acercamiento diplomático.

Uno de los episodios más recientes de diálogo ocurrió durante el llamado “deshielo cubano”, cuando ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras más de 50 años de hostilidad.

Sin embargo, las tensiones han vuelto a intensificarse en los últimos años.

La Habana insiste en el diálogo

Pese al actual clima de confrontación política, el régimen cubano insiste en que sigue abierto a conversaciones con Washington, aunque hasta ahora no ha detallado qué condiciones concretas propondría en un eventual proceso de negociación.

“Somos vecinos y tenemos desafíos comunes”, afirmó la embajadora.

Las declaraciones reflejan el complejo momento que atraviesa la relación bilateral, mientras la crisis económica y energética en la isla continúa agravándose.