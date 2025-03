Mujer fue emboscada y baleada fuera de una casa Airbnb en el NW de Miami

“Siete y la muchacha pidiendo ayuda, diciendo al muchacho que no le disparara y él se llama Andrew”, dijo una residente del área que pidió no ser identificada.

“Gritos, eran dos carros y le decía: no, Andrew, no. Eso fue lo que escuchamos y no quisimos salir para afuera”, añadio la residente del área.

“Fue como un boom-boom-boom-boom. Tenía miedo, esto estaba justo al lado de mi casa. Fue muy aterrador”, dijo Franklin Pierre, residente del área.

“No me siento bien con algo así pasando, me siento inseguro, pero estoy agradecido de que tenemos a la policía para investigar este crimen. Me preocupa, porque tengo hijos y quienes disparan a veces hieren a gente inocente, es algo preocupante. Es difícil. Necesitamos hacer algo para resolver este problema, que es un problema en todo Estados Unidos”, dijo Matheuirn Laguer, residente del área.

Los vecinos indicaron que la casa donde se produjo el incidente es rentada como Airbnb y no era la primera vez que ocurre un tiroteo en el lugar.

“A mí lo único que me molesta es que la casa que está ahí, que es Airbnb, es un problema, hace 15 días hubo otra balacera, entonces me preocupa por los niños que están durmiendo a esa hora y una bala puede entrar y los puede herir. Sería bueno que la ciudad hiciera algo para que no hagan más Airbnb, es la única casa aquí que desde que empezó el Airbnb ha dado problemas”, dijo una residente del área que pidió no ser identificada.

En cuanto al responsable de haber disparado, las autoridades no han proporcionado detalles. A esta hora se desconoce si tienen información de su paradero, y tampoco se saben los motivos que desencadenaron el tiroteo. El caso continua bajo investigación y las autoridades piden a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.