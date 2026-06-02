VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

Rigoberto Díaz Cruz, el ciudadano cubano involucrado en el incidente que desató una ola de indignación en Cancún, rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos tras la difusión de un video viral que lo muestra agrediendo a un ciudadano mexicano.

A través de una transmisión publicada en Facebook, Díaz Cruz reconoció haber reaccionado de forma violenta, pero aseguró que su comportamiento ocurrió en medio de una situación que, según él, ponía en riesgo a su esposa embarazada.

“Es verdad que actué de manera violenta, pero hay que ver el video completo desde el principio para entender por qué reaccioné así”, afirmó.

Según explicó, la confrontación ocurrió cuando un hombre presuntamente acosaba a su pareja.

“Yo actué así por la seguridad de mi esposa, que está embarazada. Lo hice porque esa persona estaba acosando a mi esposa y por eso reaccioné de manera violenta”, declaró.

Díaz Cruz insistió en que las imágenes difundidas en redes sociales no muestran el contexto completo del incidente y cuestionó por qué el video salió a la luz varios meses después de ocurrido.

“Ese problema ocurrió hace dos meses y no sé cuál es el objetivo de subirlo ahora a las redes sociales después de tanto tiempo”, señaló.

Niega la supuesta mordida de un perro y exige que se publique el video completo

Uno de los elementos más polémicos del caso fue la denuncia relacionada con una presunta mordida de perro.

Sin embargo, Díaz Cruz rechazó esa versión y pidió pruebas públicas.

“Quiero que demuestre la supuesta mordida del perro porque eso también es falso. Que publique la lesión y el video completo. Entonces veremos quién tiene la razón”, manifestó.

La viralización del caso provocó disturbios y daños a una vivienda

La controversia escaló rápidamente después de que el video comenzara a circular masivamente en redes sociales.

La noche del 28 de mayo, cerca de 200 personas se concentraron frente a la vivienda donde residía la pareja en la Supermanzana 23 de Cancún. Durante varias horas, los presentes lanzaron piedras y objetos contra el inmueble, causando daños en ventanas, puertas y otras estructuras.

Ante la tensión, las autoridades desplegaron un amplio operativo integrado por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y unidades antimotines.

La situación fue controlada alrededor de las 9:30 de la noche.

La pareja quedó bajo custodia migratoria mientras se define su situación

Tras el operativo, Rigoberto Díaz Cruz y su esposa fueron puestos bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Paramédicos atendieron previamente a la mujer debido a su embarazo antes de que ambos fueran trasladados por las autoridades.

De acuerdo con reportes locales, el ciudadano cubano podría enfrentar un procedimiento migratorio que incluiría una eventual repatriación, aunque hasta el momento no existe una decisión oficial sobre su caso.

Crece la preocupación dentro de la comunidad cubana en México

El incidente ha generado preocupación entre organizaciones y miembros de la comunidad cubana residente en México.

Diversas voces han advertido sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre miles de migrantes que viven y trabajan legalmente en el país.

Marylín Torres Leal, presidenta de la fundación CISVAC, alertó sobre las posibles consecuencias sociales del caso.

“Mucha gente terminará pagando los platos rotos de otros. Es un tema que puede escalar si no se maneja adecuadamente”, expresó.

Mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido, el caso sigue generando un intenso debate en redes sociales sobre migración, convivencia ciudadana y seguridad en Cancún.