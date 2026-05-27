Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

Conocido abogado cubano de MIAMI pone en duda versión sobre supuesta repatriación masiva

El abogado de inmigración Willy Allen rechazó públicamente las declaraciones del excongresista Joe García sobre una supuesta negociación entre Washington y La Habana que incluiría la deportación de hasta 500,000 cubanos desde Estados Unidos hacia la isla.

Allen aseguró que las afirmaciones estarían mezclando distintos escenarios migratorios y sostuvo que no existe evidencia pública de un plan de esa magnitud.

“Hay más posibilidades de que aterricen marcianos en mi oficina que de un plan para deportar 500,000 cubanos”, afirmó.

Embed - El abogado de Inmigracion Willy Allen aborda la información filtrada por el ex congresista Joe Garcia, según la cual, la deportación de medio millón de cubanos estaría sobre la mesa de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. | CiberCuba Noticias

El abogado explicó que las declaraciones podrían estar combinando diferentes procesos y situaciones migratorias que afectan actualmente a cubanos en Estados Unidos.

Entre los temas mencionados:

Casos relacionados con formularios I-220A

Beneficiarios del parole humanitario

Procesos de CBP One

Retrasos en trámites migratorios

Solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano

Allen señaló que estos escenarios son distintos y no equivalen a un programa masivo de deportaciones.

El abogado recuerda que la Ley de Ajuste Cubano continúa vigente

Según el especialista, cientos de miles de cubanos mantienen vías legales para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Entre los datos citados:

Más de 1.2 millones de cubanos ingresaron entre 2017 y 2024

Entre 500,000 y 600,000 aún no han regularizado completamente su situación

Cuba recibe actualmente vuelos de deportación limitados

La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente

Allen insistió en que el ritmo actual de deportaciones hace poco realista una cifra como la mencionada.

No existe confirmación oficial sobre una deportación masiva

Hasta ahora:

La Casa Blanca no ha confirmado un plan de repatriación masiva

El Departamento de Estado no ha emitido anuncios al respecto

El gobierno cubano tampoco ha confirmado negociaciones con esa cifra

Las afirmaciones citadas corresponden a declaraciones y análisis personales