Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

Conocido abogado cubano de MIAMI pone en duda versión sobre supuesta repatriación masiva
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Willy Allen cuestionó las declaraciones de Joe García y aseguró que no existe un plan real para deportar 500,000 cubanos
Conocido abogado cubano de MIAMI pone en duda versión sobre supuesta repatriación masiva
El abogado de inmigración Willy Allen rechazó públicamente las declaraciones del excongresista Joe García sobre una supuesta negociación entre Washington y La Habana que incluiría la deportación de hasta 500,000 cubanos desde Estados Unidos hacia la isla.
Allen aseguró que las afirmaciones estarían mezclando distintos escenarios migratorios y sostuvo que no existe evidencia pública de un plan de esa magnitud.
“Hay más posibilidades de que aterricen marcianos en mi oficina que de un plan para deportar 500,000 cubanos”, afirmó.
El abogado explicó que las declaraciones podrían estar combinando diferentes procesos y situaciones migratorias que afectan actualmente a cubanos en Estados Unidos.
Entre los temas mencionados:
Casos relacionados con formularios I-220A
Beneficiarios del parole humanitario
Procesos de CBP One
Retrasos en trámites migratorios
Solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano
Allen señaló que estos escenarios son distintos y no equivalen a un programa masivo de deportaciones.
El abogado recuerda que la Ley de Ajuste Cubano continúa vigente
Según el especialista, cientos de miles de cubanos mantienen vías legales para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
Entre los datos citados:
Más de 1.2 millones de cubanos ingresaron entre 2017 y 2024
Entre 500,000 y 600,000 aún no han regularizado completamente su situación
Cuba recibe actualmente vuelos de deportación limitados
La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente
Allen insistió en que el ritmo actual de deportaciones hace poco realista una cifra como la mencionada.
Hasta ahora:
La Casa Blanca no ha confirmado un plan de repatriación masiva
El Departamento de Estado no ha emitido anuncios al respecto
El gobierno cubano tampoco ha confirmado negociaciones con esa cifra
Las afirmaciones citadas corresponden a declaraciones y análisis personales
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