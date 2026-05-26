Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Un ciudadano cubano de 82 años fue arrestado en Little Havana, Miami, tras una operación de vigilancia realizada por agentes de la policía que investigaban denuncias relacionadas con presunta venta de drogas en la zona.

Las autoridades identificaron al detenido como Tomas Casanova, quien enfrenta varios cargos luego de un operativo realizado en un estacionamiento cercano a áreas frecuentadas por familias y establecimientos comunitarios.

Embed - Arrestaron a cubano de 82 años por vender crack en Little Havana

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban vigilancia en el área cuando observaron una secuencia de movimientos que consideraron sospechosa.

Dos hombres se acercaron al lugar

Se habría producido un intercambio de dinero

Los agentes intervinieron inmediatamente

Se recuperaron sustancias presuntamente ilícitas

Tras la detención, la policía informó haber encontrado varias piedras de presunto crack y dinero en efectivo.

Las autoridades consideran agravante la ubicación del hecho

El caso adquiere mayor relevancia por la ubicación donde presuntamente ocurrió la actividad investigada.

Entre los elementos señalados por la investigación:

Cercanía a escuelas

Presencia de centros comunitarios

Áreas frecuentadas por familias

Denuncias previas de residentes

Las autoridades indicaron que vecinos habían reportado actividad relacionada con drogas en ese sector.

El detenido enfrenta proceso judicial y retención migratoria

Según los reportes citados, el detenido permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con posesión y presunta distribución de sustancias ilegales.

Además:

Se reportó una retención migratoria

Las autoridades revisan antecedentes previos

El caso continúa bajo investigación

Otros implicados también fueron detenidos

La policía mantiene operaciones en la zona

Las autoridades locales indicaron que continuarán reforzando la vigilancia en Little Havana y otros sectores cercanos donde residentes han expresado preocupación por temas de seguridad y actividad delictiva.