Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Arresto en Little Havana ocurre tras vigilancia policial encubierta
Un ciudadano cubano de 82 años fue arrestado en Little Havana, Miami, tras una operación de vigilancia realizada por agentes de la policía que investigaban denuncias relacionadas con presunta venta de drogas en la zona.
Las autoridades identificaron al detenido como Tomas Casanova, quien enfrenta varios cargos luego de un operativo realizado en un estacionamiento cercano a áreas frecuentadas por familias y establecimientos comunitarios.
Embed - Arrestaron a cubano de 82 años por vender crack en Little Havana
La policía observó un presunto intercambio de dinero y sustancias
De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban vigilancia en el área cuando observaron una secuencia de movimientos que consideraron sospechosa.
Dos hombres se acercaron al lugar
Se habría producido un intercambio de dinero
Los agentes intervinieron inmediatamente
Se recuperaron sustancias presuntamente ilícitas
Tras la detención, la policía informó haber encontrado varias piedras de presunto crack y dinero en efectivo.
Las autoridades consideran agravante la ubicación del hecho
El caso adquiere mayor relevancia por la ubicación donde presuntamente ocurrió la actividad investigada.
Entre los elementos señalados por la investigación:
Cercanía a escuelas
Presencia de centros comunitarios
Áreas frecuentadas por familias
Denuncias previas de residentes
Las autoridades indicaron que vecinos habían reportado actividad relacionada con drogas en ese sector.
El detenido enfrenta proceso judicial y retención migratoria
Según los reportes citados, el detenido permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con posesión y presunta distribución de sustancias ilegales.
Además:
Se reportó una retención migratoria
Las autoridades revisan antecedentes previos
El caso continúa bajo investigación
Otros implicados también fueron detenidos
La policía mantiene operaciones en la zona
Las autoridades locales indicaron que continuarán reforzando la vigilancia en Little Havana y otros sectores cercanos donde residentes han expresado preocupación por temas de seguridad y actividad delictiva.