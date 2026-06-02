Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a elevar el tono contra el régimen cubano al asegurar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Cuba ha sido durante décadas un patrocinador del terrorismo y un aliado de organizaciones armadas de izquierda en América Latina.

Durante una audiencia sobre el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, Rubio sostuvo que La Habana ha mantenido vínculos históricos con grupos considerados terroristas por Washington.

#AHORA | Secretario Rubio: “Cuba ha patrocinado el terrorismo. Por ejemplo, virtualmente todos los grupos terroristas de izquierda, radicales y violentos en el Hemisferio Occidental han dependido en algún momento del apoyo de Cuba”. pic.twitter.com/FlHYh1QhRR

“Cuba ha patrocinado el terrorismo. Prácticamente todos los grupos terroristas violentos radicales de izquierda en el hemisferio occidental han dependido en algún momento del apoyo de Cuba”, declaró.

Rubio menciona al ELN y las FARC como ejemplos de apoyo cubano

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y facciones disidentes de esa organización como ejemplos de grupos que habrían contado con respaldo cubano.

Las declaraciones forman parte de una línea política que Rubio ha mantenido durante años respecto al papel de Cuba en la seguridad regional y su relación con movimientos armados latinoamericanos.

Washington alerta sobre operaciones de inteligencia china y rusa en Cuba

Además de las acusaciones sobre terrorismo, Rubio expresó preocupación por la creciente presencia de infraestructura de inteligencia extranjera en territorio cubano.

“Cuba continúa albergando una colección bastante sustancial de sitios de inteligencia en nombre de China y Rusia”, afirmó.

El señalamiento coincide con informes publicados por centros de análisis estratégicos estadounidenses que han advertido sobre la expansión de instalaciones de inteligencia y monitoreo electrónico en la isla.

Según reportes citados por legisladores estadounidenses, estas instalaciones tendrían capacidad para interceptar comunicaciones civiles y militares en amplias zonas del sureste de Estados Unidos debido a la proximidad geográfica de Cuba con territorio norteamericano.

La disputa por la lista de países patrocinadores del terrorismo

Rubio también defendió la decisión de la administración Trump de reincorporar a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

La Habana había sido retirada de esa clasificación durante los últimos días de la administración Biden, una decisión que Rubio criticó duramente en su momento y que calificó como “imprudente”.

Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington restableció la designación, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad nacional, cooperación internacional y actividades de inteligencia.

El régimen cubano rechaza las acusaciones

El gobierno cubano ha negado reiteradamente las acusaciones formuladas por Estados Unidos y sostiene que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo responde a motivaciones políticas.

Funcionarios cubanos han rechazado los señalamientos sobre apoyo a grupos armados y han acusado a Washington de utilizar el tema como herramienta de presión diplomática y económica.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países, marcado por nuevas sanciones, disputas diplomáticas y preocupaciones de seguridad relacionadas con la presencia de actores extranjeros en la isla.

Cuba vuelve al centro del debate estratégico en Washington

La comparecencia del secretario de Estado refuerza la percepción dentro de sectores políticos estadounidenses de que Cuba continúa siendo un factor relevante en la seguridad hemisférica.

El Congreso estadounidense espera además nuevos informes del Pentágono sobre las capacidades de inteligencia de China y Rusia en territorio cubano, un tema que se ha convertido en una prioridad para legisladores de ambos partidos ante el aumento de la competencia geopolítica global.