El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Por primera vez desde la creación del poderoso Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el régimen cubano salió públicamente en su defensa mediante un artículo oficial publicado en el diario Granma, en respuesta a las recientes sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.

El texto, firmado bajo el sello del Gobierno de la República de Cuba, intenta justificar el papel económico del conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía nacional, desde el turismo y el comercio en divisas hasta puertos, remesas y cadenas de distribución.

La publicación llega en un momento crítico para las finanzas del Estado cubano, marcado por una profunda crisis económica, energética y turística.

Embed - Denuncia Gobierno Revolucionario sanciones de EE. UU. contra el Grupo de Administración Empresarial

Bajo el título “Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado”, el régimen aseguró que GAESA ha financiado miles de viviendas, obras hidráulicas, hospitales, policlínicos, escuelas y proyectos energéticos en distintas provincias.

Sin embargo, el artículo no presenta balances financieros, auditorías independientes ni datos verificables que permitan evaluar el alcance real de esas inversiones.

Tampoco ofrece información sobre ingresos, utilidades, activos o mecanismos de supervisión de la corporación militar.

Las sanciones estadounidenses colocan a GAESA en el centro de la tormenta

La publicación aparece apenas semanas después de que Washington incluyera formalmente a GAESA dentro de las entidades sancionadas por Estados Unidos.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump, estableció restricciones para empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con el conglomerado militar cubano y fijó un plazo para la terminación de vínculos económicos.

Posteriormente, el secretario de Estado Marco Rubio amplió la presión al anunciar sanciones contra directivos vinculados al grupo empresarial.

El turismo y las inversiones comienzan a sentir el impacto

La ofensiva económica contra GAESA coincide con una fuerte contracción del turismo internacional en Cuba.

Durante los primeros meses de 2026, la llegada de visitantes extranjeros registró una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas, mientras varias compañías internacionales comenzaron a revisar o cancelar operaciones vinculadas al sector turístico cubano.

Empresas hoteleras, navieras y proveedores internacionales han anunciado ajustes en sus actividades relacionadas con la isla, en medio de la incertidumbre generada por las nuevas restricciones estadounidenses.

Las dudas sobre la transparencia de GAESA vuelven al debate

Uno de los aspectos más llamativos de la defensa oficial es la ausencia de información financiera verificable.

Durante años, economistas, investigadores y organismos internacionales han señalado la falta de transparencia sobre las operaciones de GAESA y el peso real que tiene dentro de la economía cubana.

Las críticas aumentaron después de que antiguas autoridades cubanas reconocieran públicamente que el conglomerado no estaba sometido a los mismos mecanismos de supervisión que otras entidades estatales.

La columna vertebral económica del régimen bajo presión

Analistas consideran que la decisión de dedicar un artículo oficial exclusivamente a defender a GAESA refleja la creciente preocupación del gobierno cubano por el impacto de las sanciones y el deterioro de sus fuentes de ingreso.

Con el turismo en mínimos históricos, una severa crisis energética y dificultades para acceder a divisas, el conglomerado militar se ha convertido en una pieza clave para la estabilidad financiera del régimen.

La aparición de esta defensa pública marca un cambio significativo en la estrategia comunicacional de La Habana, que durante años evitó abordar abiertamente el funcionamiento interno de su principal estructura empresarial.