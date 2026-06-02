Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

La cadena hotelera española Iberostar confirmó este martes que dejó de operar y comercializar 12 de sus 18 hoteles en Cuba a partir del 1 de junio, en respuesta a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla.

La decisión marca uno de los mayores retrocesos de una empresa turística extranjera en Cuba en las últimas décadas y ocurre apenas días antes del vencimiento del plazo establecido por Washington para romper vínculos comerciales con las entidades sancionadas.

Según confirmó la compañía, los establecimientos afectados forman parte de Gaviota, la principal división hotelera de GAESA.

Entre los hoteles que dejan de ser operados por Iberostar figuran el Iberostar Grand Packard, Iberostar Selection La Habana, Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Iberostar Selection Esmeralda y varios complejos turísticos en Varadero y los cayos del norte cubano.

La empresa mantendrá únicamente seis hoteles que operan bajo las entidades Cubanacán y Gran Caribe, estructuras estatales que no están incluidas dentro de las sanciones dirigidas específicamente contra GAESA.

Entre los activos afectados destaca el Iberostar Selection La Habana, considerado el hotel más alto de Cuba con 42 pisos y una de las inversiones turísticas más ambiciosas desarrolladas por el régimen en los últimos años.

La instalación fue inaugurada en marzo de 2025 con una inversión estatal estimada en 200 millones de dólares y estaba llamada a convertirse en uno de los principales símbolos del turismo de lujo en la capital cubana.

Las sanciones de Estados Unidos aceleran el éxodo empresarial

La salida de Iberostar se produce tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que estableció sanciones secundarias para empresas extranjeras que mantengan relaciones económicas con GAESA y sus filiales.

Washington calificó al conglomerado militar cubano como el núcleo financiero del sistema político de la isla y fijó el 5 de junio como fecha límite para que compañías internacionales finalizaran sus operaciones vinculadas a la entidad.

Blue Diamond también abandona Cuba

La decisión de Iberostar se suma a la reciente retirada de la cadena canadiense Blue Diamond Resorts, que anunció el cese de operaciones de sus 62 hoteles y más de 12.900 habitaciones en Cuba.

La salida de ambas compañías representa un duro golpe para un sector turístico que ya atraviesa una de las peores crisis de su historia.

Meliá queda bajo presión mientras el turismo sigue desplomándose

La atención se concentra ahora sobre Meliá Hotels International, la cadena extranjera con mayor presencia en Cuba.

La compañía española gestiona aproximadamente 35 hoteles en la isla y aún no ha anunciado cambios oficiales en sus operaciones, aunque durante el primer trimestre del año mantuvo cerrada cerca de la mitad de sus instalaciones por falta de demanda.

La ocupación hotelera promedio cayó a niveles históricamente bajos, mientras el turismo internacional continúa retrocediendo debido a los apagones, la escasez de combustible, la crisis alimentaria y la reducción de vuelos internacionales.

La respuesta del régimen llega en medio de la tormenta

Coincidiendo con la salida de Iberostar, el gobierno cubano publicó un artículo en el diario Granma defendiendo públicamente a GAESA por primera vez.

Sin embargo, el texto evitó ofrecer auditorías, balances financieros o cifras verificables sobre los ingresos y operaciones del conglomerado militar, mientras crecen las presiones internacionales y la incertidumbre sobre el futuro económico de la isla.

Con la fecha límite del 5 de junio ya en marcha, la salida de Iberostar se convierte en uno de los movimientos empresariales más significativos contra el aparato económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.