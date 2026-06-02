Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Una avería registrada este martes en la Subestación Apolo, en La Habana, provocó una reacción en cadena dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dejando fuera de servicio varias unidades generadoras estratégicas y afectando el suministro eléctrico en amplias zonas de la capital cubana.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que el incidente provocó oscilaciones en la red que obligaron a desconectar importantes bloques de generación, agravando aún más la crisis energética que atraviesa el país.

Según el comunicado oficial de la UNE, la avería ocasionó la salida de las unidades 6 y 8 de la Central Termoeléctrica Mariel, así como de la unidad 3 de la Central Termoeléctrica Renté, una de las principales fuentes de generación para el oriente cubano.

“La falla provocó oscilaciones que sacaron de servicio varias unidades del sistema”, indicó la entidad, que aseguró además que se investigan las causas exactas del incidente.

La emisora estatal Radio Reloj informó que los técnicos trabajan para restablecer el servicio tras detectarse un disparo en las líneas de alta tensión que conectan las subestaciones Naranjito y Melones.

Miles de clientes afectados en varios municipios de La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana reportó afectaciones en múltiples municipios de la capital como consecuencia de la avería.

Entre las subestaciones impactadas figuran Apolo, Naranjito, Melones, Príncipe, Cerro, Talla Piedra y Párraga, todas vinculadas a la red de 110 kilovoltios.

Los mecanismos automáticos de protección del sistema provocaron cortes eléctricos en municipios como Boyeros, Playa, Marianao, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, La Lisa, Cotorro y Diez de Octubre.

En algunos sectores también se reportaron fallas secundarias asociadas a transformadores dañados y averías en circuitos locales.

Un sistema eléctrico cada vez más vulnerable

El nuevo incidente vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de la infraestructura energética cubana, que opera desde hace meses al límite de su capacidad.

Durante mayo, el país registró déficits superiores a los 2,100 megavatios, con niveles de generación insuficientes para cubrir la demanda nacional.

Las centrales termoeléctricas Mariel, Renté y Guiteras han sufrido múltiples averías a lo largo de 2026, provocando constantes interrupciones y reduciendo aún más la capacidad disponible para abastecer al país.

La Habana vuelve a sufrir apagones masivos

El impacto de la crisis energética ha sido especialmente severo en la capital.

A finales de mayo, varios municipios habaneros acumularon más de 23 horas consecutivas sin electricidad, mientras que en otras provincias los apagones han superado las 20 horas diarias.

Expertos señalan que los frecuentes disparos automáticos por frecuencia evidencian que el Sistema Eléctrico Nacional opera en condiciones extremadamente inestables y con escaso margen de maniobra ante cualquier contingencia.

La crisis energética sigue profundizándose

El incidente de este martes representa uno de los eventos más significativos de las últimas semanas y confirma que la recuperación del sistema eléctrico cubano continúa enfrentando enormes desafíos.

Mientras las autoridades investigan las causas de la avería, millones de cubanos siguen enfrentando apagones prolongados, escasez de combustible y una infraestructura energética cada vez más deteriorada, en medio de una de las peores crisis eléctricas registradas en la isla en décadas.