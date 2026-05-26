Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Legislador de Florida respalda operación de ICE tras arresto de ciudadano cubano
El congresista republicano Vern Buchanan celebró públicamente el arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra el ciudadano cubano Enmanuel García Álvarez, detenido en Bradenton, Florida, tras antecedentes penales relacionados con delitos sexuales contra menores.
El legislador publicó un mensaje en redes sociales acompañado por material de la campaña federal denominada “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”).
“Los criminales peligrosos no tienen cabida en nuestras comunidades”, expresó Buchanan.
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El detenido había sido condenado por delitos relacionados con menores
De acuerdo con registros judiciales y documentos oficiales citados en el caso, Enmanuel García Álvarez fue condenado en 2018 por delitos relacionados con conducta lasciva contra menores.
Dos condenas en expedientes separados
Casos procesados en el Condado de Manatee
Víctimas menores de edad
Registro como delincuente sexual
Las autoridades mantienen al detenido bajo custodia migratoria mientras continúan los procedimientos correspondientes.
El caso forma parte de una campaña federal más amplia
El arresto aparece dentro de una campaña impulsada por autoridades federales para destacar casos de inmigrantes con antecedentes penales graves.
Entre los objetivos señalados por las autoridades:
Identificación de personas con antecedentes graves
Procesos de detención migratoria
Operativos coordinados con agencias locales
Aplicación de medidas de seguridad pública
La declaración genera atención en Florida
La publicación de Buchanan ocurre en medio del debate migratorio y de seguridad pública en Estados Unidos, especialmente en Florida, estado donde los temas relacionados con inmigración y aplicación de leyes migratorias mantienen fuerte atención política.
El legislador representa el distrito congresional que incluye áreas como Bradenton y Sarasota y ha ocupado su escaño desde 2007.