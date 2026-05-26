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ICE

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

El congresista Vern Buchanan reaccionó al arresto de un cubano en Florida condenado por delitos contra menores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Enmanuel García Álvarez

Legislador de Florida respalda operación de ICE tras arresto de ciudadano cubano

El congresista republicano Vern Buchanan celebró públicamente el arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra el ciudadano cubano Enmanuel García Álvarez, detenido en Bradenton, Florida, tras antecedentes penales relacionados con delitos sexuales contra menores.

El legislador publicó un mensaje en redes sociales acompañado por material de la campaña federal denominada “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”).

“Los criminales peligrosos no tienen cabida en nuestras comunidades”, expresó Buchanan.

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El detenido había sido condenado por delitos relacionados con menores

De acuerdo con registros judiciales y documentos oficiales citados en el caso, Enmanuel García Álvarez fue condenado en 2018 por delitos relacionados con conducta lasciva contra menores.

Los documentos señalan:

Dos condenas en expedientes separados

Casos procesados en el Condado de Manatee

Víctimas menores de edad

Registro como delincuente sexual

Las autoridades mantienen al detenido bajo custodia migratoria mientras continúan los procedimientos correspondientes.

El caso forma parte de una campaña federal más amplia

El arresto aparece dentro de una campaña impulsada por autoridades federales para destacar casos de inmigrantes con antecedentes penales graves.

Entre los objetivos señalados por las autoridades:

Identificación de personas con antecedentes graves

Procesos de detención migratoria

Operativos coordinados con agencias locales

Aplicación de medidas de seguridad pública

La declaración genera atención en Florida

La publicación de Buchanan ocurre en medio del debate migratorio y de seguridad pública en Estados Unidos, especialmente en Florida, estado donde los temas relacionados con inmigración y aplicación de leyes migratorias mantienen fuerte atención política.

El legislador representa el distrito congresional que incluye áreas como Bradenton y Sarasota y ha ocupado su escaño desde 2007.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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