Mujer es arrastrada hacía un matorral y luego violada en el Downtown de Miami

“Uno de los vecinos me dijo que en la madrugada del domingo había una mujer gritando y parece que un homeless o alguien, no sé, la agarró, la metió por aquí por la reja, se la llevó al monte y que se la violaron”, dijo Reinaldo Torres, residente del área.

El hecho ocurrió el pasado 7 mayo a las 5:00 am. En un video de vigilancia publicado por la policía se observa al hombre con la ropa que utilizó durante el incidente, la cual se cambió posterior a la violación.

Según las autoridades, pudo haber sido una estrategia para eludir a la policía.

“A lo mejor los policías le pasaron por el lado y no lo reconocieron porque no tenía la misma ropa, necesitamos la ayuda del público en identificarlo, ya que pensamos que es muy posible que él lo haya hecho antes, haya más víctimas o a lo mejor, lo intentó, pero no lo logró”, agregó Mike Vega.

Las autoridades se encuentran tras la búsqueda del implicado, quien, según la víctima, hablaba con acento haitiano o africano.

Al observar su fotografía, vecinos del área indicaron no haberlo visto antes en el lugar.

“Ese no es el que se la pasa por acá, éste aparentemente es otro, a ese no lo reconozco”, dijo Reinaldo Torres, residente del área.

Los vídeos de vigilancia en los que se ve al sospechoso fueron obtenidos de establecimientos cercanos al lugar, por ello, las autoridades presumen que podría mantenerse en la zona.

“Este hombre es de ahí o del downtown, de esa área y alguien lo tiene que haber visto y sabe quién es esa persona, que nos den esa información”, continuó el portavoz de la policía de Miami.

La señora Angie Contreras, quien se encontraba de visita en la zona, se mostró preocupada con la situación, ya que, según nos contó, ella misma tuvo que escapar de un hombre que inesperadamente la empezó a perseguir.

“Yo trabajo en Brickell y salí de mi trabajo como a eso de las 6 y me cayó un poco también atrás y no se sabe cuál de los dos corrió más, porque yo corrí por mi vida, el loco tenía un bate de aluminio y yo entré a Papa John’s y él me hacía como ven, tuve que llamar al 911 y se lo llevaron”, dijo la mujer residente de Miami.

Las autoridades le piden a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen al (305) 471-8477.