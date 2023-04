La periodista cubana Maite Luna se destaca como presentadora en América TeVé

“Estoy trabajando muchísimo pero realmente no me puedo quejar, al contrario, me siento agradecida y bendecida por poder seguir sirviendo a la comunidad”, asegura Maite, que desde su aterrizaje en la ciudad, el 6 de enero de 2005, ha sido parte de Hola TV y otros importantes medios de comunicación. “El periodismo es la profesión que más me apasiona y siempre trato de ejercerlo desde la ética y el sentido de servicio a la audiencia”, manifiesta.