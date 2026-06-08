El condado de Miami-Dade revocó las licencias comerciales de tres empresas señaladas por participar en la exportación no autorizada de cemento hacia Cuba, en una nueva escalada de las acciones de fiscalización contra negocios presuntamente vinculados a operaciones que violan regulaciones federales estadounidenses.

La medida fue anunciada por el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien confirmó que las compañías afectadas son Cargo Caribe LLC, Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD.

Embed - GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

Según la información suministrada por una agencia federal, las empresas habrían participado en el traslado de una carga de cemento desde el Río Miami hasta el puerto del Mariel, en Cuba, sin contar con la autorización requerida por las autoridades federales.

De acuerdo con el reporte oficial, Cargo Caribe LLC utilizó una terminal marítima operada por Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD para realizar la exportación.

La carga salió desde Miami con destino a Cuba y fue descargada en el puerto del Mariel, considerado uno de los principales centros logísticos de la isla.

Las autoridades calificaron el caso como una de las primeras investigaciones en las que una agencia federal identifica directamente una embarcación específica, una carga determinada y su destino final en territorio cubano.

Dariel Fernández: “Habrá consecuencias”

Fernández defendió la decisión y aseguró que el condado continuará actuando cuando existan evidencias creíbles de incumplimientos legales.

«Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para empresas que violen la ley, evadan requisitos federales o participen en comercio no autorizado vinculado al régimen cubano», afirmó.

El funcionario agregó que las empresas que operan dentro de la legalidad no tienen motivos para preocuparse, pero advirtió que quienes incumplan las regulaciones enfrentarán consecuencias administrativas y legales.

¿Qué implica perder la licencia comercial?

La revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local tiene efectos inmediatos sobre la actividad de las compañías.

Sin esta licencia, las empresas no pueden operar legalmente dentro de Miami-Dade, prestar servicios, emitir facturas ni desarrollar actividades comerciales, lo que en la práctica supone la paralización de sus operaciones.

La medida se sustenta en el estatuto 205.0532 del estado de Florida, que permite revocar o negar licencias a compañías que mantengan relaciones comerciales con Cuba en violación de la legislación federal.

Una ofensiva que comenzó en 2025

La acción forma parte de una campaña iniciada por Fernández en 2025 para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con operaciones comerciales hacia Cuba.

Desde entonces, decenas de empresas han recibido avisos de cumplimiento o han sido objeto de investigaciones.

En diciembre de 2025 fueron canceladas las licencias de 20 negocios, mientras que en enero de 2026 otras 50 compañías recibieron notificaciones por posibles irregularidades.

Posteriormente, casi 4.000 empresas fueron contactadas por las autoridades para verificar posibles vínculos comerciales con la isla.

Crece la presión sobre negocios vinculados con Cuba

La ofensiva coincide con el endurecimiento de las políticas federales hacia Cuba y con nuevas medidas adoptadas por Washington para supervisar operaciones comerciales relacionadas con la isla.

Las autoridades locales aseguraron que continuarán coordinando acciones con agencias federales, estatales y municipales para identificar posibles incumplimientos y garantizar el cumplimiento de la ley.

La revocación de estas tres licencias representa uno de los casos más relevantes registrados hasta ahora dentro de esta campaña de fiscalización.