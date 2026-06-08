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Cuba

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Un terremoto de magnitud 6.2 frente al occidente de Cuba sacudió el Golfo de México y fue percibido desde Miami hasta Jacksonville. No se reportan daños ni alerta de tsunami

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Cuba sismo

Un potente terremoto sorprendió a residentes de Florida y Cuba

Un sismo de magnitud 6.2 registrado este lunes frente al noroeste de Cuba provocó sacudidas perceptibles en gran parte de Florida, desde Miami hasta Jacksonville, generando evacuaciones preventivas en edificios y una avalancha de reportes en redes sociales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió poco después de las 2:00 de la tarde y tuvo su epicentro a unas 65 millas al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia cubana de Pinar del Río.

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Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba (CENAIS) confirmó una magnitud de 6.2 Mw y ubicó el epicentro a unos 142 kilómetros al noroeste de Minas de Matahambre, con una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

Se sintió desde Miami hasta el norte de Florida

Las sacudidas fueron reportadas en numerosas ciudades de Florida, incluyendo Miami, Fort Lauderdale, Boca Ratón, Naples, Tampa, Orlando, Fort Myers, West Palm Beach, Tallahassee y Jacksonville.

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El Servicio Meteorológico Nacional en Miami confirmó que no existía riesgo de tsunami.

"Las sacudidas se sintieron en gran parte de Florida tras el sismo registrado al oeste de Cuba. No se espera amenaza de tsunami", informó la entidad.

Evacuaciones y sorpresa en edificios del sur de Florida

Varios edificios en Miami fueron evacuados temporalmente después de que residentes reportaran movimientos inusuales.

Numerosos testimonios describieron lámparas oscilando, ventanas vibrando y estructuras balanceándose durante varios segundos.

Algunos residentes afirmaron haber pensado inicialmente que se trataba de explosiones o fuertes ráfagas de viento.

El meteorólogo Matt Devitt calificó el evento como uno de los terremotos más significativos registrados históricamente en el Golfo de México.

Cuba también sintió el impacto del terremoto

En territorio cubano, las mayores sacudidas fueron reportadas en Pinar del Río, Artemisa y La Habana.

Hasta el momento de los reportes iniciales, las autoridades no habían informado víctimas ni daños materiales significativos.

Especialistas recordaron que el occidente de Cuba no suele registrar terremotos de gran intensidad con la frecuencia observada en la zona oriental de la isla.

Uno de los sismos más fuertes registrados en el occidente cubano

El evento se suma a una serie de movimientos sísmicos registrados durante los últimos años en la región.

Expertos consideran que se trata de uno de los terremotos más fuertes percibidos en el occidente cubano en décadas y uno de los eventos sísmicos más relevantes del año tanto para Cuba como para Florida.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras equipos científicos analizan la actividad tectónica registrada en el Golfo de México.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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