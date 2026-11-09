Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Un juez federal de Miami rechazó este lunes 9 de noviembre la solicitud del candidato demócrata Eliott Rodríguez para excluir a la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, de la junta encargada de supervisar el recuento de votos en la disputada elección por el Distrito 27 de Florida. Aunque el magistrado David S. Leibowitz criticó las declaraciones de García sobre una supuesta victoria asegurada de la congresista republicana María Elvira Salazar, determinó que no existían pruebas suficientes para justificar su separación del proceso. Salazar mantiene una ventaja provisional de apenas 1.090 votos, una diferencia que obliga a realizar un recuento automático conforme a la legislación electoral de Florida.

La batalla electoral por el Distrito 27 de Florida sumó un nuevo capítulo judicial después de que un tribunal federal rechazara una solicitud de emergencia presentada por el candidato demócrata Eliott Rodríguez contra la supervisora de Elecciones del condado de Miami-Dade.

La demanda buscaba impedir que Alina García participara en las decisiones de la junta de escrutinio encargada de supervisar el recuento de votos de una de las contiendas congresionales más ajustadas del país.

Rodríguez argumentó que determinadas declaraciones públicas de García, así como sus relaciones personales y políticas con el entorno de María Elvira Salazar, ponían en duda su imparcialidad.

Sin embargo, el juez David S. Leibowitz concluyó que los elementos presentados no alcanzaban el nivel probatorio necesario para conceder una medida cautelar preliminar.

La decisión permite que García continúe desempeñando sus funciones mientras avanza el recuento.

María Elvira Salazar aventaja a Eliott Rodríguez por apenas 1.090 votos

La disputa por el Distrito 27 continúa abierta debido al estrecho margen entre ambos candidatos.

Según las cifras actualizadas de la División de Elecciones de Florida citadas en el reporte, Salazar mantiene una ventaja de 1.090 sufragios.

La diferencia entre ambos candidatos equivale aproximadamente a 0,44 puntos porcentuales.

La legislación de Florida establece que debe realizarse un recuento automático mediante máquinas cuando el margen entre los candidatos es igual o inferior a medio punto porcentual.

Por esa razón, las autoridades electorales iniciaron el procedimiento de revisión.

La ventaja provisional de Salazar no constituye todavía un resultado definitivo certificado.

Un juez federal rechaza apartar a Alina García del recuento

La decisión judicial fue adoptada poco antes del comienzo del recuento mediante máquinas.

Durante la audiencia, Leibowitz examinó los argumentos presentados por los abogados de Rodríguez y las respuestas de los representantes legales de la supervisora electoral.

La controversia se centró principalmente en una declaración de García durante la noche electoral.

Según el Miami Herald, la funcionaria afirmó que Salazar había ganado la elección “con o sin recuento”.

Los abogados del candidato demócrata consideraron que esa frase reflejaba una conclusión anticipada sobre un proceso que todavía no había terminado.

Sin embargo, el juez sostuvo que una declaración controvertida, por sí sola, no demostraba que García fuera a manipular el recuento o tomar decisiones contrarias a la ley.

El magistrado critica las declaraciones de García sobre la victoria de Salazar

Aunque rechazó la demanda, Leibowitz cuestionó duramente la forma en que la supervisora se expresó públicamente.

Durante la audiencia, calificó parte de sus declaraciones como torpes y utilizó expresiones especialmente críticas para describirlas.

El magistrado consideró inapropiado que una funcionaria encargada de supervisar un recuento electoral realizara comentarios que pudieran interpretarse como una conclusión anticipada.

Sin embargo, también subrayó que el contexto completo de las palabras de García era importante.

Según la explicación presentada ante el tribunal, la supervisora había reconocido que una reversión del resultado era posible, aunque poco probable.

Para Leibowitz, esa aclaración debía tomarse en consideración antes de concluir que la funcionaria había prejuzgado la elección.

La demanda se basó en declaraciones publicadas por el Miami Herald

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando el juez preguntó a los abogados de Rodríguez si habían obtenido la declaración completa de García.

Juan-Carlos Planas, representante legal del candidato demócrata, reconoció que su equipo había utilizado las citas publicadas por el Miami Herald.

También admitió que no habían solicitado directamente al periodista la entrevista íntegra.

Planas explicó que la rapidez con la que se desarrolló el litigio había limitado el tiempo disponible para reunir información adicional.

El juez cuestionó que se pretendiera excluir a una funcionaria pública basándose principalmente en fragmentos de una declaración periodística.

Leibowitz reconoció la importancia del Miami Herald como medio de comunicación de referencia en la ciudad, pero sostuvo que la publicación de una cita no reemplazaba la necesidad de presentar pruebas suficientes ante el tribunal.

El vínculo familiar entre Alina García y un abogado de Salazar también fue cuestionado

La demanda incluyó otro argumento: la relación familiar de García con uno de los abogados de María Elvira Salazar.

Según los documentos judiciales, Robert H. Fernández, yerno de la supervisora electoral, forma parte del equipo legal de la congresista republicana.

Rodríguez sostuvo que ese vínculo generaba dudas sobre la imparcialidad de García.

La demanda también mencionó que Fernández y su esposa, hija de la supervisora, asistieron a una reunión de la junta de escrutinio el 6 de noviembre.

Cuando CBS News Miami preguntó a García sobre la participación de su yerno en el equipo legal de Salazar, la funcionaria respondió que no conocía con certeza esa circunstancia y señaló que Fernández ejerce el derecho electoral.

La supervisora ha rechazado públicamente los llamados a apartarse del proceso.

“No voy a recusarme. No existe ningún conflicto”, afirmó.

Una fotografía de García y Salazar en la Casa Blanca formó parte de la demanda

Los abogados de Rodríguez también presentaron argumentos relacionados con la cercanía política entre García y Salazar.

La demanda describió a la supervisora como amiga y aliada política de la congresista.

Entre los elementos mencionados figuraba una fotografía de ambas en la Casa Blanca durante 2025.

También se citaron expresiones públicas de apoyo de García a figuras republicanas.

Sin embargo, durante la audiencia, Planas reconoció que una fotografía conjunta no constituía por sí sola una razón suficiente para apartarla de sus funciones.

El juez centró su análisis en determinar si los elementos presentados demostraban un riesgo concreto de decisiones indebidas durante el recuento.

La junta electoral incluye a dos jueces y las decisiones requieren una mayoría

Uno de los argumentos que influyó en la decisión fue la estructura de la junta de escrutinio de Miami-Dade.

El organismo está integrado por tres miembros: la supervisora de Elecciones y dos jueces de los tribunales del condado.

Las decisiones requieren al menos dos votos.

Leibowitz destacó que García no tiene capacidad para adoptar decisiones unilateralmente.

Los abogados de Rodríguez reconocieron esa garantía, aunque advirtieron que la supervisora podría emitir el voto decisivo si los dos jueces estuvieran en desacuerdo.

El magistrado consideró que la presencia de otros integrantes, las sesiones públicas y los observadores de ambas campañas ofrecían mecanismos relevantes de supervisión.

El abogado de Salazar pidió respetar el recuento establecido por Florida

Leonard Collins, representante legal de María Elvira Salazar, solicitó al juez que permitiera continuar el procedimiento electoral sin una intervención federal extraordinaria.

El abogado sostuvo que no existían pruebas de violaciones a las leyes o reglamentos aplicables.

La defensa argumentó que las autoridades electorales debían completar los procedimientos previstos en la legislación estatal.

El juez coincidió en que los elementos presentados no justificaban una medida cautelar que modificara la composición de la junta.

Sin embargo, su decisión no representa una validación anticipada de todas las actuaciones que puedan producirse durante el recuento.

El candidato demócrata podrá presentar nuevas impugnaciones si surgen irregularidades

Leibowitz aclaró que el rechazo de la solicitud no impide que Rodríguez presente nuevas acciones judiciales.

El candidato podrá acudir a tribunales estatales o regresar a la justicia federal si aparecen circunstancias que justifiquen una nueva impugnación.

El magistrado distinguió entre expresar preocupaciones legítimas sobre la imparcialidad del proceso y demostrar los requisitos legales necesarios para obtener una medida cautelar preliminar.

También reconoció que los candidatos y ciudadanos tienen derecho a cuestionar declaraciones que puedan generar dudas sobre la transparencia electoral.

Sin embargo, concluyó que los argumentos presentados no alcanzaban el umbral exigido para apartar a García.

¿Qué puede ocurrir ahora en el recuento entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez?

La atención se concentra ahora en el resultado del recuento automático.

El procedimiento permitirá verificar nuevamente las papeletas contabilizadas mediante equipos de votación.

Si la diferencia permanece dentro de los márgenes previstos por la legislación de Florida, podrían aplicarse procedimientos adicionales de revisión, según las reglas electorales correspondientes.

También podrían surgir impugnaciones sobre determinadas papeletas o decisiones administrativas.

Sin embargo, no existe información que permita anticipar si el recuento modificará la ventaja actual de Salazar.

La diferencia provisional es de 1.090 votos, pero el resultado definitivo dependerá de las cifras oficiales que se obtengan y certifiquen.

Una de las elecciones más ajustadas de Florida continúa sin resolverse

La contienda por el Distrito 27 mantiene la atención política en Miami-Dade debido al estrecho margen entre la congresista republicana y su rival demócrata.

La resolución judicial permite que Alina García continúe participando en la supervisión del recuento, pero no determina quién ganó definitivamente la elección.

El proceso sigue bajo los mecanismos establecidos por la legislación estatal y con participación de observadores de las campañas.

Por ahora, María Elvira Salazar conserva una ventaja provisional de 1.090 votos sobre Eliott Rodríguez. El recuento automático continúa y la decisión del juez federal únicamente resuelve, en esta etapa, la solicitud para apartar a la supervisora electoral de Miami-Dade.