CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, aseguró que el Gobierno de La Habana considera seriamente la posibilidad de una confrontación militar con Estados Unidos y que mantiene medidas de preparación defensiva ante ese escenario. En una entrevista concedida este lunes 9 de noviembre a la agencia estatal rusa TASS, el diplomático afirmó que Cuba debe estar preparada incluso para una operación militar, aunque insistió en que su Gobierno no busca una guerra y continúa dispuesto a dialogar con Washington. Sus declaraciones llegan después de los ejercicios militares Moncada 2026 y en medio de nuevas tensiones entre ambos países.

El Gobierno cubano volvió a plantear públicamente la posibilidad de una confrontación militar con Estados Unidos, esta vez mediante declaraciones de su representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a un medio estatal ruso.

Ernesto Soberón Guzmán afirmó que La Habana considera necesario mantener preparados a sus efectivos militares y a la población ante diferentes escenarios de seguridad, incluido un eventual enfrentamiento armado.

El diplomático realizó las declaraciones a la agencia TASS, en una entrevista publicada después de que Cuba desarrollara uno de sus principales ejercicios militares del año.

Soberón relacionó las actividades defensivas con declaraciones de funcionarios estadounidenses que, según su interpretación, han contemplado posibles acciones militares contra la isla.

Sin embargo, el diplomático no presentó pruebas de que Washington haya aprobado una operación militar contra Cuba ni anunció que exista una invasión inminente.

Ernesto Soberón asegura que Cuba contempla un posible escenario militar con Estados Unidos

Durante la entrevista, Soberón explicó que el Gobierno cubano toma seriamente las declaraciones relacionadas con una eventual intervención estadounidense.

“Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluido uno militar”, afirmó, según el texto atribuido a TASS.

El representante cubano sostuvo que esa preparación responde a la necesidad de proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país.

También hizo referencia a pronunciamientos de altos funcionarios de Washington sobre posibles acciones contra Cuba.

Según su interpretación, esas declaraciones justifican que La Habana mantenga medidas de preparación defensiva.

No obstante, el material no identifica una orden militar estadounidense ni una decisión oficial de iniciar hostilidades contra la isla.

La advertencia representa la evaluación expresada por el Gobierno cubano sobre los riesgos de seguridad.

Cuba dedica jornadas de los viernes a preparar a la población para la defensa

Uno de los elementos destacados por Soberón fue la organización de actividades periódicas de preparación militar.

El diplomático afirmó que cada viernes se dedica una jornada a la defensa nacional.

Estas actividades buscan familiarizar a diferentes estructuras estatales y civiles con los procedimientos previstos ante una eventual agresión.

Según su explicación, la preparación incluye medidas destinadas a proteger instalaciones, organizar recursos y coordinar la respuesta territorial.

La iniciativa forma parte de la estrategia de defensa que las autoridades cubanas han impulsado durante 2026.

Sin embargo, la realización de ejercicios militares no demuestra por sí misma que exista una guerra próxima.

Los Estados pueden desarrollar actividades de preparación defensiva sin encontrarse en una situación de conflicto armado.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 movilizó a las Fuerzas Armadas cubanas

Las declaraciones de Soberón se produjeron pocos días después del Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

Las maniobras se desarrollaron el 4 y 5 de noviembre, con participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior, reservistas, milicias y estructuras civiles.

El programa concluyó con actividades relacionadas con el Día Nacional de la Defensa, celebrado el viernes 6 de noviembre.

El Gobierno cubano había declarado 2026 como Año de Preparación para la Defensa.

Las maniobras Moncada constituyeron uno de los principales despliegues militares anunciados durante ese período.

Las actividades se desarrollaron bajo la doctrina conocida como Guerra de Todo el Pueblo, que contempla la participación de estructuras militares y civiles en la defensa territorial.

General cubano advierte que defenderían la isla “casa por casa, barrio por barrio”

Durante las maniobras, el jefe del Estado Mayor General de las FAR, general Roberto Legrá Sotolongo, realizó declaraciones sobre una eventual intervención extranjera.

El alto mando aseguró que Cuba defendería su territorio mediante acciones organizadas en diferentes comunidades.

“Casa por casa, barrio por barrio, zona por zona”, afirmó al describir la estrategia de resistencia.

Las declaraciones forman parte de la doctrina militar cubana, que contempla la utilización de fuerzas regulares, reservistas y estructuras territoriales.

El mensaje fue difundido durante los ejercicios militares y reforzó el discurso oficial sobre la necesidad de prepararse para una posible agresión.

Sin embargo, el general no anunció que se hubiera iniciado un enfrentamiento armado.

Soberón asegura que La Habana no busca una guerra con Washington

A pesar de sus advertencias, el representante cubano ante la ONU afirmó que su Gobierno no tiene interés en provocar una confrontación militar.

Según Soberón, La Habana mantiene abierta la posibilidad de establecer conversaciones con Estados Unidos.

El diplomático condicionó ese diálogo al respeto mutuo y a la no injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Su posición combina la defensa de la preparación militar con una oferta de negociación diplomática.

El Gobierno cubano ha utilizado anteriormente este enfoque para responder a las tensiones con Washington.

La administración estadounidense, por su parte, mantiene políticas de presión sobre las autoridades cubanas y ha cuestionado sus relaciones con determinados gobiernos extranjeros.

Las diferencias políticas y de seguridad no significan necesariamente que ambos países hayan abandonado todos los canales de comunicación.

Cuba rechaza que su cooperación con Rusia represente una amenaza para Estados Unidos

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación entre La Habana y Moscú.

Soberón rechazó que la cooperación de Cuba con Rusia y otros países constituya una amenaza para la seguridad estadounidense.

Según el diplomático, esos vínculos responden a objetivos de beneficio mutuo y desarrollo económico.

El Gobierno cubano sostiene que tiene derecho a mantener relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con otros Estados.

Washington, por su parte, ha expresado preocupaciones sobre las relaciones de Cuba con países considerados adversarios estratégicos.

Sin embargo, el material proporcionado no incluye información que demuestre que Rusia esté preparando una intervención militar en defensa de Cuba o que exista un acuerdo de participación en una guerra.

El representante cubano niega la existencia de otras bases militares extranjeras en la isla

Durante la conversación con TASS, Soberón también respondió a interrogantes sobre la presencia militar extranjera en territorio cubano.

El diplomático afirmó que no existen otras instalaciones militares extranjeras en la isla aparte de la Base Naval de Guantánamo, controlada por Estados Unidos.

También reiteró la oposición del Gobierno cubano a la permanencia estadounidense en esa instalación.

La Habana sostiene desde hace décadas que la base permanece en territorio cubano contra su voluntad.

Washington mantiene el control de la instalación en virtud de acuerdos históricos cuya vigencia es objeto de desacuerdo entre ambos gobiernos.

La afirmación de Soberón sobre la ausencia de otras bases militares extranjeras representa la posición oficial cubana y no constituye una verificación independiente de todas las actividades de cooperación militar que puedan desarrollarse en el país.

Cuba afirma que mantuvo contactos con el Departamento de Estado, el FBI, la CIA y el Comando Sur

Pese al deterioro de las relaciones bilaterales, Soberón aseguró que durante los últimos diez meses se produjeron conversaciones entre representantes cubanos y diferentes organismos estadounidenses.

Entre las instituciones mencionadas figuran el Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur.

Según el diplomático, esos contactos muestran que ambos países han mantenido determinados canales de comunicación.

El material no especifica las fechas, participantes ni resultados concretos de cada encuentro.

Tampoco incluye una confirmación independiente de las agencias estadounidenses mencionadas.

Por ello, no puede concluirse que existan negociaciones formales para resolver todas las diferencias bilaterales.

La advertencia llega en medio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba

Las declaraciones también coinciden con el endurecimiento de las medidas económicas estadounidenses contra entidades vinculadas al aparato estatal y militar cubano.

El 5 de noviembre, el secretario de Estado Marco Rubio anunció un nuevo paquete de sanciones contra empresas, personas y embarcaciones relacionadas con redes marítimas, energéticas y tecnológicas.

El Gobierno cubano rechazó esas restricciones y las describió como una estrategia de presión económica.

El sábado 7 de noviembre, Miguel Díaz-Canel respondió públicamente a las medidas y aseguró que su Gobierno no cedería ante Washington.

Aunque las sanciones y los ejercicios militares forman parte del contexto de tensión bilateral, no existe evidencia presentada en el material de que las restricciones económicas impliquen una decisión estadounidense de iniciar una guerra.

¿Estados Unidos prepara una intervención militar contra Cuba?

La entrevista de Soberón ha vuelto a colocar esa pregunta en el centro del debate.

Sin embargo, es necesario diferenciar entre tres elementos: las advertencias del Gobierno cubano, las actividades de preparación militar y las decisiones operativas de Estados Unidos.

La Habana sostiene que debe prepararse ante una eventual agresión.

Las FAR han realizado ejercicios militares y sus mandos han formulado declaraciones sobre cómo responderían a una intervención.

No obstante, el material proporcionado no incluye una orden de ataque, un anuncio de intervención o una confirmación estadounidense de que exista una operación militar aprobada contra Cuba.

La posibilidad de una guerra es el escenario hipotético descrito por el diplomático cubano, no un acontecimiento confirmado.

Cuba mantiene su discurso de defensa mientras insiste en la posibilidad de diálogo

La entrevista concedida por Ernesto Soberón a TASS resume dos posiciones del Gobierno cubano.

Por una parte, La Habana afirma que continuará preparando a sus fuerzas militares y estructuras civiles para responder a una eventual agresión.

Por otra, sostiene que mantiene abierta la vía diplomática para tratar sus diferencias con Washington.

Las declaraciones también reflejan la importancia que el Gobierno cubano concede a sus relaciones con Rusia en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Por ahora, Cuba asegura que se prepara para cualquier escenario, incluido uno militar, pero no existe confirmación de que Estados Unidos haya decidido iniciar una operación armada contra la isla.