CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, reconoció la enorme diferencia entre las capacidades militares de la isla y las de Estados Unidos, aunque aseguró que La Habana mantiene sus preparativos defensivos ante una eventual intervención estadounidense. En declaraciones difundidas este lunes 9 de noviembre por la agencia estatal rusa TASS, el diplomático afirmó que su Gobierno no busca una confrontación armada y que está dispuesto a dialogar con Washington, siempre que las conversaciones respeten la soberanía y la independencia de Cuba. Sus declaraciones se producen pocos días después del Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

El Gobierno cubano reconoció públicamente la desigualdad de fuerzas militares frente a Estados Unidos, en medio de un nuevo período de tensiones diplomáticas y de seguridad entre Washington y La Habana.

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abordó el escenario durante una entrevista concedida a la agencia rusa TASS.

El diplomático sostuvo que las capacidades militares de ambos países son incomparables, pero afirmó que esa diferencia no significa que Cuba renuncie a defender su territorio.

Al mismo tiempo, insistió en que la prioridad del Gobierno cubano es evitar una confrontación y mantener abierta la posibilidad de normalizar las relaciones con Estados Unidos.

Las declaraciones llegan después de una semana marcada por ejercicios militares en Cuba, nuevas sanciones estadounidenses y advertencias de altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Ernesto Soberón reconoce la enorme diferencia militar entre Cuba y Estados Unidos

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el reconocimiento de la asimetría militar entre ambos países.

Estados Unidos dispone de fuerzas armadas considerablemente superiores en personal, presupuesto, tecnología, aviación, capacidad naval y despliegue internacional.

Cuba, por su parte, mantiene una estructura militar mucho más reducida y orientada principalmente a la defensa territorial.

Según las estimaciones abiertas citadas en el material proporcionado, las Fuerzas Armadas cubanas contarían con alrededor de 50.000 efectivos activos, frente a aproximadamente 1,3 millones de militares estadounidenses.

La diferencia en efectivos es significativa, pero no constituye el único elemento para evaluar la capacidad militar.

También deben considerarse la preparación de las tropas, el equipamiento, la logística, los sistemas de defensa y las características del territorio.

Soberón reconoció la desigualdad, aunque defendió la preparación de Cuba para responder a un escenario de agresión.

Cuba asegura que toma seriamente la posibilidad de una operación militar estadounidense

Durante la entrevista, el representante cubano afirmó que su Gobierno considera necesario prepararse para diferentes escenarios de seguridad.

“Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluido uno militar”, declaró, según TASS.

Soberón relacionó esa posición con declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que, según su interpretación, han planteado posibles acciones contra Cuba.

El diplomático sostuvo que esas manifestaciones constituyen una razón para mantener la preparación defensiva.

Sin embargo, el material proporcionado no incluye una orden de ataque, un anuncio de invasión ni una confirmación oficial de que Estados Unidos haya decidido iniciar una operación militar contra la isla.

La posibilidad de una confrontación corresponde al escenario de riesgo descrito por el representante cubano, no a una guerra anunciada o confirmada.

La Habana acusa a Washington de haber planteado ataques contra la isla

Soberón afirmó que durante la actual administración estadounidense se han producido numerosas declaraciones de altos dirigentes sobre la posibilidad de ocupar o atacar Cuba.

El diplomático aseguró que La Habana toma seriamente esos pronunciamientos.

Según su interpretación, el lenguaje utilizado por determinados funcionarios estadounidenses aumenta la necesidad de preparación militar.

No obstante, la entrevista citada no identifica en el material proporcionado todas las declaraciones concretas a las que se refiere.

Para determinar su alcance sería necesario examinar quiénes las realizaron, en qué contexto y si expresaban decisiones oficiales o escenarios hipotéticos.

Las declaraciones del diplomático reflejan la posición del Gobierno cubano sobre las tensiones bilaterales.

Cuba activa su doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo ante una eventual agresión

La estrategia militar cubana se basa en la doctrina denominada Guerra de Todo el Pueblo.

Este modelo contempla la participación de las fuerzas regulares, reservistas, milicias y estructuras territoriales en la defensa del país.

Su objetivo declarado es organizar una resistencia descentralizada frente a un adversario con capacidades militares superiores.

En lugar de depender exclusivamente de grandes unidades convencionales, la doctrina contempla la movilización de recursos y personal en diferentes regiones.

El Gobierno cubano sostiene que esta estrategia permitiría mantener la defensa territorial incluso en condiciones de desventaja tecnológica.

Sin embargo, la efectividad real de cualquier doctrina militar depende de factores operativos que no pueden determinarse únicamente a partir de declaraciones oficiales.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 movilizó tropas y estructuras civiles

Las declaraciones de Soberón se produjeron después del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, desarrollado los días 4 y 5 de noviembre.

Las maniobras incluyeron la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior, reservistas, milicias y estructuras civiles.

El ejercicio se desarrolló dentro del programa gubernamental que declaró 2026 como Año de Preparación para la Defensa.

Las actividades estuvieron orientadas a revisar mecanismos de movilización y respuesta ante posibles situaciones de conflicto.

Durante la misma semana se realizaron otras jornadas de preparación territorial.

El Gobierno cubano presentó esas actividades como parte de sus medidas preventivas ante amenazas externas.

No obstante, la realización de ejercicios militares no constituye por sí sola evidencia de que exista una invasión inminente.

General cubano advierte que defenderían el país “casa por casa, barrio por barrio”

Durante las maniobras, el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de las FAR, realizó declaraciones sobre cómo respondería Cuba a una eventual intervención extranjera.

El alto mando aseguró que las fuerzas cubanas defenderían el territorio mediante una resistencia organizada en diferentes comunidades.

“Casa por casa, barrio por barrio, zona por zona”, afirmó.

Las declaraciones se enmarcan en la doctrina de defensa territorial cubana.

El mensaje también reflejó la intención de las autoridades de mostrar disposición a resistir ante un escenario de confrontación.

Sin embargo, no se anunció que existiera una operación militar estadounidense en curso contra Cuba.

Soberón asegura que Cuba prefiere el diálogo antes que una guerra con EEUU

A pesar de sus advertencias, el representante cubano insistió en que La Habana no busca una confrontación armada.

Según Soberón, el Gobierno cubano mantiene disposición a dialogar con Washington para reducir las tensiones.

El diplomático planteó que las conversaciones deben desarrollarse bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo.

También mencionó la independencia, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos como principios fundamentales para cualquier entendimiento.

La posición expresada combina la preparación defensiva con una oferta de negociación.

Sin embargo, el material no anuncia una nueva ronda formal de conversaciones ni identifica acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos.

Guantánamo vuelve al centro del debate sobre la presencia militar extranjera

Durante la entrevista, Soberón también se refirió a la presencia militar extranjera en territorio cubano.

El diplomático aseguró que la única instalación militar extranjera existente en la isla es la Base Naval de Guantánamo, administrada por Estados Unidos.

La Habana considera que la permanencia estadounidense en ese territorio se mantiene contra la voluntad del Gobierno cubano.

Washington, por su parte, sostiene su presencia en virtud de acuerdos históricos.

La instalación ha adquirido mayor visibilidad durante 2026 debido a visitas de altos funcionarios militares estadounidenses y a diferentes actividades de seguridad.

Sin embargo, la existencia de la base no implica que Estados Unidos haya iniciado una operación militar contra Cuba.

La afirmación de Soberón sobre la ausencia de otras instalaciones militares extranjeras corresponde a la posición oficial cubana.

La diplomacia cubana había realizado advertencias similares durante 2026

Las declaraciones de Soberón no constituyen el primer pronunciamiento de La Habana sobre una eventual agresión estadounidense.

En mayo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla abordó ante Naciones Unidas la posibilidad de una confrontación y rechazó que Cuba representara una amenaza para Estados Unidos.

En julio, la Asamblea Nacional cubana aseguró que cualquier intervención encontraría resistencia.

Durante octubre, la diplomática Lianys Torres Rivera reiteró que Cuba se prepara para un escenario de agresión, aunque sostuvo que el país no busca convertirse en enemigo de Washington.

Estos pronunciamientos forman parte de una línea de comunicación mantenida por diferentes representantes del Gobierno cubano.

Sin embargo, las advertencias políticas no equivalen a información confirmada sobre planes militares estadounidenses.

¿Qué significaría una confrontación militar entre Cuba y Estados Unidos?

Una eventual confrontación involucraría a dos países con capacidades militares muy diferentes.

Estados Unidos dispone de una fuerza aérea y naval de alcance global, además de una amplia infraestructura logística y tecnológica.

Cuba mantiene un modelo defensivo centrado en su territorio, con participación de fuerzas regulares y estructuras de movilización.

La diferencia de capacidades es considerable.

Sin embargo, una comparación de personal o equipamiento no permite anticipar el desarrollo ni las consecuencias de un conflicto hipotético.

Una guerra también tendría implicaciones humanitarias, económicas y diplomáticas para la población civil y para la región del Caribe.

Por esa razón, la prevención de una escalada y la existencia de canales diplomáticos resultan elementos relevantes del debate.

Cuba reconoce la desventaja militar, pero insiste en que no renunciará a su soberanía

La entrevista de Ernesto Soberón a TASS refleja dos mensajes centrales del Gobierno cubano.

El primero es el reconocimiento de que Estados Unidos posee capacidades militares muy superiores.

El segundo es la afirmación de que La Habana mantendrá sus preparativos defensivos mientras continúa dispuesta a negociar.

El diplomático insistió en que la preparación militar no significa que Cuba busque una guerra.

Por ahora, el Gobierno cubano afirma que prefiere el diálogo y el respeto mutuo antes que una confrontación armada. No existe confirmación pública en el material citado de que Washington haya decidido lanzar una intervención militar contra la isla.