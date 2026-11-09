OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

El congresista republicano Mario Díaz-Balart consiguió la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 26 de Florida, después de una ajustada disputa con la demócrata Nicole Locklin que permaneció sin una proyección definitiva durante casi una semana. La victoria fue proyectada este lunes 9 de noviembre por Associated Press y diferentes medios estadounidenses. Según los resultados provisionales publicados por las autoridades electorales de Florida, Díaz-Balart obtuvo 114.578 votos frente a 112.874 de su rival, una diferencia de apenas 1.704 sufragios. El resultado permite al Partido Republicano conservar un escaño del sur de Florida que se volvió considerablemente más competitivo tras la modificación del mapa electoral. CBS Miami+2

El veterano congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró un nuevo mandato en Washington después de superar una de las contiendas electorales más ajustadas de su trayectoria política.

La elección, celebrada el martes 3 de noviembre, enfrentó al legislador con la abogada demócrata Nicole Locklin, quien consiguió reducir considerablemente la ventaja que los republicanos habían mantenido históricamente en ese territorio.

Durante varios días, la diferencia entre ambos candidatos fue tan estrecha que las principales organizaciones informativas evitaron proyectar un ganador.

Finalmente, el lunes 9 de noviembre, Associated Press, CBS News y NBC News proyectaron la reelección de Díaz-Balart. WV News+2

Los resultados provisionales publicados por la División de Elecciones de Florida muestran una diferencia inferior a un punto porcentual entre los dos principales candidatos.

La ventaja de Díaz-Balart equivale aproximadamente a 0,74 puntos porcentuales del total de votos emitidos.

Aunque la contienda fue muy ajustada, la diferencia publicada supera el umbral del 0,5% que establece la legislación de Florida para activar un recuento automático mediante máquinas.

Nicole Locklin estuvo cerca de derrotar a uno de los congresistas republicanos más veteranos de Florida

La candidata demócrata Nicole Locklin, abogada y recién llegada a la política electoral, desarrolló una campaña centrada en el costo de vida, la inmigración y la necesidad de renovar la representación del distrito.

Su candidatura logró disputar un escaño que Díaz-Balart había ganado con una ventaja considerablemente mayor en elecciones anteriores.

Durante la noche electoral, ambos candidatos expresaron confianza en sus posibilidades.

El miércoles 4 de noviembre, Díaz-Balart reivindicó la victoria, mientras Locklin se negó a reconocer la derrota y pidió que se contabilizaran todos los votos pendientes.

El lunes, incluso después de las proyecciones de victoria republicana, Locklin todavía no había concedido formalmente la elección, según WSVN. wplg+1

El nuevo mapa electoral de Florida convirtió la contienda en una batalla mucho más competitiva

Una de las principales explicaciones del estrecho resultado fue la modificación de los límites del Distrito 26 antes de las elecciones de 2026.

El nuevo mapa eliminó el condado de Collier e incorporó zonas del suroeste de Broward, donde los demócratas cuentan con una presencia electoral significativa.

El distrito pasó a abarcar partes del noroeste de Miami-Dade y del suroeste de Broward, incluyendo comunidades cercanas a Hialeah, Miami Lakes y Doral.

En 2024, Díaz-Balart había obtenido cerca del 71% de los votos. Dos años después, su porcentaje provisional quedó por debajo del 50%, aunque conservó una ventaja suficiente para obtener la proyección de victoria.

La ventaja republicana en Miami-Dade compensó el mayor respaldo recibido por Locklin en Broward.

El comportamiento electoral refleja la importancia de los nuevos límites del distrito en la competitividad de la contienda.

Inmigración y costo de vida marcaron la campaña electoral

La inmigración fue uno de los temas centrales de la disputa, especialmente en comunidades del sur de Florida con una elevada proporción de residentes nacidos fuera de Estados Unidos.

Díaz-Balart defendió el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, aunque reconoció que determinadas actuaciones posteriores de las autoridades migratorias habían sido excesivas.

También expresó respaldo a iniciativas para que ciertos inmigrantes indocumentados pudieran recibir evaluaciones individuales de sus casos.

Locklin, por su parte, propuso ampliar las vías legales de inmigración, contratar más jueces migratorios y eliminar ICE como agencia.

En materia económica, Díaz-Balart destacó su experiencia legislativa, las reducciones del gasto federal y los recursos obtenidos para infraestructura y proyectos locales.

La demócrata centró parte de su campaña en reducir el impacto de los aranceles y aumentar las contribuciones fiscales de grandes empresas y personas de mayores ingresos. CBS Miami

Díaz-Balart conserva el escaño que ocupa desde 2003

Mario Díaz-Balart fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2002 y comenzó a ejercer su mandato en enero de 2003.

Desde entonces, ha mantenido una presencia continua en el Congreso estadounidense.

Actualmente es el integrante con más años de servicio de la delegación congresional de Florida.

Su trayectoria incluye trabajo legislativo en asuntos presupuestarios, infraestructura, seguridad nacional y política exterior.

La nueva victoria le permitirá iniciar otro período de dos años en la Cámara de Representantes, a partir de enero de 2027. CBS Miami

¿Qué significa la victoria de Díaz-Balart para los republicanos de Florida?

La reelección permite al Partido Republicano conservar un escaño que enfrentó una competencia considerablemente más intensa que en ciclos anteriores.

Sin embargo, el estrecho margen también muestra que los cambios en la composición territorial del distrito pueden modificar el comportamiento electoral.

Para los demócratas, el resultado demuestra que lograron disputar una circunscripción que había ofrecido ventajas amplias a los republicanos en elecciones anteriores.

Para Díaz-Balart, representa la continuidad de su trayectoria en Washington, aunque con un electorado territorialmente diferente.

La victoria está proyectada, pero falta la certificación oficial

Associated Press y diferentes cadenas estadounidenses proyectaron la reelección del congresista republicano el 9 de noviembre.

Es importante distinguir entre esa proyección periodística y la certificación oficial de los resultados.

La División de Elecciones de Florida todavía identifica las cifras consultadas como resultados no oficiales.

Mario Díaz-Balart es el ganador proyectado de la contienda por el Distrito 26, con una ventaja de 1.704 votos sobre Nicole Locklin. La formalización del resultado dependerá del procedimiento de certificación electoral.