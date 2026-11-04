POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

La disputa por el Distrito Congresional 27 de Florida entre la representante republicana María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez podría terminar en un recuento automático de votos. La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, informó que la diferencia entre ambos candidatos se sitúa en apenas el 0,46%, por debajo del umbral del 0,50% establecido por la legislación estatal. Sin embargo, todavía quedan 202 boletas de voto por correo pendientes de subsanación y otras papeletas provisionales bajo revisión, por lo que la decisión sobre un eventual recuento aún no es definitiva.

La contienda electoral entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez por el Distrito 27 de Florida continúa abierta mientras las autoridades de Miami-Dade revisan votos pendientes y determinan si corresponde realizar un recuento.

El estrecho margen entre los candidatos ha colocado esta elección entre las más disputadas del sur de Florida después de los comicios legislativos del martes 3 de noviembre.

Según explicó Alina García, supervisora de Elecciones del condado, la diferencia registrada es del 0,46%, una cifra inferior al límite legal que activa un recuento automático.

No obstante, las autoridades deben completar primero la revisión de determinadas boletas para establecer el margen correspondiente.

La legislación de Florida establece procedimientos específicos para revisar elecciones cuyos resultados presentan diferencias extremadamente estrechas.

La diferencia de 0,46% se encuentra apenas 0,04 puntos porcentuales por debajo del límite para el recuento automático.

Esto significa que una variación relativamente pequeña en los votos pendientes podría modificar la situación legal de la contienda.

Por ahora, el reporte no proporciona el número exacto de votos que separa a Salazar de Rodríguez.

Miami-Dade revisa 202 votos por correo que podrían influir en la contienda

Uno de los elementos pendientes es la revisión de 202 boletas de voto por correo correspondientes al Distrito 27.

Según Alina García, estas papeletas se encuentran dentro del procedimiento conocido como ballot curing, mediante el cual los electores pueden corregir determinados problemas que impiden aceptar inicialmente su voto.

En este caso, las irregularidades están relacionadas con discrepancias en las firmas.

Los votantes afectados tendrán hasta las 5:00 de la tarde del jueves 5 de noviembre para resolverlas.

El procedimiento busca garantizar que los votos legalmente válidos puedan ser incorporados al escrutinio.

Sin embargo, no significa que las 202 boletas terminarán necesariamente siendo contabilizadas, ya que cada una debe cumplir los requisitos establecidos.

¿Qué es el ballot curing y cómo funciona en Florida?

El ballot curing es un mecanismo que permite a los electores subsanar determinados defectos de su boleta, especialmente problemas relacionados con la firma de los sobres de voto por correo.

Cuando las autoridades detectan una firma ausente o una discrepancia que requiere aclaración, el votante puede presentar la documentación necesaria dentro del plazo legal.

Una vez completado el procedimiento, la autoridad electoral determina si la boleta reúne las condiciones para ser aceptada.

Este mecanismo resulta especialmente relevante en elecciones con márgenes estrechos, donde incluso un número reducido de votos puede influir en el resultado final.

También se revisan votos provisionales emitidos durante la votación anticipada y el día de las elecciones

Además de las boletas por correo, la oficina electoral de Miami-Dade está examinando votos provisionales emitidos durante la votación anticipada y la jornada del 3 de noviembre.

Estas papeletas se utilizan cuando existen circunstancias que requieren verificar la elegibilidad de un elector antes de incorporar su voto al conteo.

Las autoridades deben revisar cada caso y determinar si corresponde contabilizarlo.

El reporte no especifica cuántos votos provisionales permanecen pendientes.

Por ello, el número total de papeletas bajo revisión es superior a las 202 boletas por correo mencionadas.

El viernes se reunirá la junta encargada de revisar las boletas pendientes

Alina García informó que la Junta de Escrutinio, conocida como Canvassing Board, se reunirá el viernes 6 de noviembre.

Durante esa sesión se revisarán las boletas pendientes y se tomarán las decisiones correspondientes sobre su aceptación.

La junta tiene funciones relacionadas con la revisión y validación de los resultados electorales.

El proceso es especialmente importante porque el margen definitivo determinará si se cumplen las condiciones para activar un recuento.

¿Cuándo comenzaría el recuento de votos entre Salazar y Rodríguez?

La autoridad responsable de ordenar un recuento en esta elección federal es el secretario de Estado de Florida.

Según el calendario descrito por la supervisora electoral, si se ordena un recuento, no comenzaría antes del sábado 7 de noviembre.

¿Qué diferencia existe entre un recuento automático y uno manual?

En Florida existen dos procedimientos principales para elecciones con márgenes muy estrechos.

El recuento automático por máquina se aplica cuando la diferencia entre candidatos es igual o inferior al 0,50% de los votos correspondientes, conforme a los requisitos legales.

El recuento manual puede corresponder cuando la diferencia es igual o inferior al 0,25%, de acuerdo con las reglas estatales.

En el caso del Distrito 27, el margen actualmente reportado de 0,46% sitúa la contienda dentro del primer escenario.

Sin embargo, las boletas pendientes todavía podrían modificar ese porcentaje.

Una contienda decisiva para la representación de Miami en el Congreso

María Elvira Salazar busca conservar el escaño del Distrito 27, que representa sectores de Miami-Dade en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su rival, Eliott Rodríguez, compite por el Partido Demócrata después de una extensa trayectoria en los medios de comunicación del sur de Florida.

La elección ha concentrado atención por su competitividad y por las diferencias entre ambos candidatos sobre inmigración, economía y políticas federales.

El resultado determinará quién representará al distrito durante el próximo período legislativo, que comenzará en enero de 2027.

¿Quién ganó el Distrito 27 de Florida?

Con la información disponible, todavía no corresponde presentar el resultado como definitivamente certificado.

Aunque se han difundido proyecciones electorales, el estrecho margen y las boletas pendientes hacen necesario distinguir entre una proyección de victoria y el resultado oficial.

La revisión de votos por correo y provisionales podría modificar el margen y determinar si se ordena un recuento.

El dato central es que la diferencia de 0,46% coloca la contienda entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez dentro del umbral legal para un recuento automático, pero la decisión dependerá de los resultados oficiales después de revisar las boletas pendientes.