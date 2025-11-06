americateve

Rolex

Joyero cubano en Miami denuncia estafa con un Rolex falso usado como pago

Un joyero cubano en Miami fue estafado con un Rolex falso usado como pago. Descubre cómo ocurrió la trampa y la advertencia que dejó a otros comerciantes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Rolex cubano

Un joyero cubano en Miami fue víctima de una estafa al aceptar un Rolex falso como forma de pago. El caso se volvió viral tras su denuncia en redes sociales, donde alertó a otros comerciantes.

Un Rolex falso como “pago” de lujo

Un joyero cubano radicado en Miami, identificado en redes sociales como @jr_305cartel, denunció haber sido víctima de una estafa con un reloj Rolex falso que un supuesto cliente le ofreció como parte de pago por una cadena de alto valor.

El empresario, conocido por promover el uso de joyas elaboradas con moissanita, una alternativa sintética más económica que el diamante, contó lo ocurrido en un video que rápidamente se viralizó en Instagram y TikTok.

@jr_305cartel

No se puede ser buena gente

El intercambio que terminó en engaño

Según relató, el cliente se presentó en su negocio mostrando interés por una cadena grande y brillante. En lugar de pagar en efectivo, propuso intercambiar el artículo por un reloj Rolex, que aseguraba ser original y de alta gama.

Confiando en la apariencia del reloj, el joyero aceptó el trato. Sin embargo, al día siguiente decidió verificar su autenticidad en la joyería Ariel’s Jewelry, propiedad del influencer conocido como “el caballero elegante”.

Fue allí donde descubrió la verdad: el reloj era una imitación.

“Menos mal que no estaba Ariel, sino paso tremenda pena saliendo en un video de los suyos”, comentó el joyero entre risas, aunque visiblemente decepcionado.

El estafador desapareció sin dejar rastro

Tras el hallazgo, el comerciante intentó contactar al supuesto comprador, pero el número que este había dejado resultó inexistente.

“Caí por querer buscarme unos pesos, por ser buena persona y confiar demasiado”, lamentó el joyero en su publicación, que acumuló cientos de comentarios de apoyo y advertencias de otros vendedores.

Alerta para otros comerciantes en Miami

El caso ha generado conversación en las redes, donde otros usuarios del sector joyero han compartido experiencias similares con clientes fraudulentos que usan relojes o joyas falsas como forma de pago.

Expertos recomiendan verificar siempre la autenticidad de relojes y piezas de lujo antes de cerrar cualquier trato, especialmente si provienen de particulares.

‍ Un recordatorio sobre la confianza y la prevención

El incidente de @jr_305cartel sirve como una advertencia para quienes trabajan en el rubro de la joyería y compraventa de artículos de lujo. En palabras del propio afectado:

“A veces uno confía demasiado y eso se paga caro. Lo importante es aprender y no volver a caer.”

