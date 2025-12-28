José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

El opositor cubano agradeció las muestras de apoyo recibidas durante uno de los momentos más difíciles para su familia

El opositor cubano José Daniel Ferrer informó la noche del sábado 27 la pérdida del embarazo de su esposa, Nelva Ortega , tras una emergencia médica que obligó a su traslado de urgencia al Jackson Memorial Hospital , en Miami.

La información fue confirmada por el propio Ferrer a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Facebook, donde ofreció detalles del delicado episodio que atraviesa su familia, apenas un día después de haber anunciado públicamente el embarazo.

Según explicó el activista, la gestación había sido catalogada como de alto riesgo , lo que mantenía en constante alerta a su entorno familiar. La situación se agravó cuando su esposa presentó complicaciones que hicieron necesario su ingreso hospitalario inmediato.

“Mi esposa se encuentra muy abatida, abortó teniendo poco más de siete semanas de embarazo. No fue posible conservar el embrión. Nos duele mucho”, escribió Ferrer, en un mensaje marcado por la sobriedad y el dolor personal.

Ferrer precisó que, tras recibir atención especializada, Nelva Ortega ya regresó al hogar y se encuentra estable físicamente, aunque reconoció que el impacto emocional de la pérdida ha sido profundo.

“Físicamente está bien. Su salud es lo principal ahora”, subrayó, dejando claro que la prioridad inmediata de la familia es la recuperación integral de su esposa.

Mensajes de solidaridad y agradecimiento

El opositor agradeció públicamente las muestras de apoyo, oraciones y gestos de solidaridad recibidos durante las horas más difíciles, tanto de activistas como de amigos y ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla.

“Nuestra gratitud a todos los hermanos de lucha y amigos por sus oraciones, buenos deseos y por su solidaridad”, expresó, destacando especialmente a quienes brindaron ayuda directa y acompañamiento emocional durante la emergencia médica.

Un momento personal en medio de cambios políticos

La pérdida ocurre en un contexto reciente de reorganización en su actividad política, luego de que Ferrer anunciara su salida de la presidencia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), decisión que explicó como necesaria para evitar interferencias entre su labor política, humanitaria y personal.

Aunque no ofreció detalles médicos adicionales, su mensaje reflejó la dimensión humana del suceso y cerró con una afirmación clara: “Su salud es lo principal ahora”.