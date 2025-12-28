americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

José Daniel Ferrer informó la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami. El opositor agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jose Daniel Ferrer I

El opositor cubano agradeció las muestras de apoyo recibidas durante uno de los momentos más difíciles para su familia

El opositor cubano José Daniel Ferrer informó la noche del sábado 27 la pérdida del embarazo de su esposa, Nelva Ortega, tras una emergencia médica que obligó a su traslado de urgencia al Jackson Memorial Hospital, en Miami.

La información fue confirmada por el propio Ferrer a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Facebook, donde ofreció detalles del delicado episodio que atraviesa su familia, apenas un día después de haber anunciado públicamente el embarazo.

Emergencia médica y embarazo de alto riesgo

Según explicó el activista, la gestación había sido catalogada como de alto riesgo, lo que mantenía en constante alerta a su entorno familiar. La situación se agravó cuando su esposa presentó complicaciones que hicieron necesario su ingreso hospitalario inmediato.

“Mi esposa se encuentra muy abatida, abortó teniendo poco más de siete semanas de embarazo. No fue posible conservar el embrión. Nos duele mucho”, escribió Ferrer, en un mensaje marcado por la sobriedad y el dolor personal.

Estado de salud actual

Ferrer precisó que, tras recibir atención especializada, Nelva Ortega ya regresó al hogar y se encuentra estable físicamente, aunque reconoció que el impacto emocional de la pérdida ha sido profundo.

“Físicamente está bien. Su salud es lo principal ahora”, subrayó, dejando claro que la prioridad inmediata de la familia es la recuperación integral de su esposa.

Mensajes de solidaridad y agradecimiento

El opositor agradeció públicamente las muestras de apoyo, oraciones y gestos de solidaridad recibidos durante las horas más difíciles, tanto de activistas como de amigos y ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla.

“Nuestra gratitud a todos los hermanos de lucha y amigos por sus oraciones, buenos deseos y por su solidaridad”, expresó, destacando especialmente a quienes brindaron ayuda directa y acompañamiento emocional durante la emergencia médica.

Un momento personal en medio de cambios políticos

La pérdida ocurre en un contexto reciente de reorganización en su actividad política, luego de que Ferrer anunciara su salida de la presidencia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), decisión que explicó como necesaria para evitar interferencias entre su labor política, humanitaria y personal.

Aunque no ofreció detalles médicos adicionales, su mensaje reflejó la dimensión humana del suceso y cerró con una afirmación clara: “Su salud es lo principal ahora”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
jose daniel ferrer logra tener su primer carro a los 55 anos tras decadas de represion en cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

ex de samantha espineira reaparece tras salir de prision por fraude bancario: la libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Por Redacción América Noticias Miami
revelan posible motivo del crimen: fiscalia expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mato a su madre en hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Por Redacción América Noticias Miami
robaba aguacates en miami-dade para comprar regalos de navidad a sus hijos: termina arrestado

Robaba aguacates en Miami-Dade para comprar regalos de Navidad a sus hijos: termina arrestado

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter